Tradegate-Aktienkurs XPeng-Aktie:

14,50 EUR -3,97% (22.08.2023, 16:42)



NYSE-Aktienkurs XPeng-Aktie:

15,71 USD -4,38% (22.08.2023, 16:44)



ISIN XPeng-Aktie:

US98422D1054



WKN XPeng-Aktie:

A2QBX7



NYSE-Symbol XPeng-Aktie:

XPEV



Kurzprofil XPeng Inc.:



XPeng Inc. (ISIN: US98422D1054, WKN: A2QBX7, NYSE-Symbol: XPEV) ist ein in China ansässiges Unternehmen, das sich mit Design, Entwicklung, Produktion und Vertrieb von intelligenten Elektrofahrzeugen beschäftigt. Die Hauptprodukte des Unternehmens sind ein Typ von Sport Utility Vehicle namens G3 und ein Typ einer viertürigen Sportlimousine namens P7. Das Unternehmen verkauft seine Fahrzeugprodukte unter der Marke Xpeng. Es bietet den Kunden auch eine Reihe von Dienstleistungen an, darunter Aufladeservice, Wartungsservice, Ride-Hailing-Service und Fahrzeugleasing. (22.08.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





London (www.aktiencheck.de) - XPeng-Aktienanalyse von Barclays:Jiong Shao, Analyst von Barclays, hebt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Kursziel für die Aktie von XPeng Inc. (ISIN: US98422D1054, WKN: A2QBX7, NYSE-Symbol: XPEV) an.Das Unternehmen habe Ergebnisse für das dritte Quartal schlechtere Bruttomargen als erwartet gemeldet, habe der Analyst den Anlegern in einer Forschungsnotiz mitgeteilt. Die starke Dynamik der G6 sei ermutigend, der verschärfte Wettbewerb jedoch "wirft eine Wolke". Shao warte auf mehr Klarheit über die Wettbewerbslandschaft der Branche und weitere Anzeichen einer Trendwende, bevor eine positivere Einschätzung der XPeng-Aktien abgegeben werde.Jiong Shao, Analyst von Barclays, bewertet die XPeng-Aktie unverändert mit "underweight". Das Kursziel werde von 6,00 auf 8,00 USD angehoben. (Analyse vom 21.08.2023)Börsenplätze XPeng-Aktie: