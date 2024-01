NYSE-Aktienkurs XPeng ADR-Aktie:

Kurzprofil XPeng Inc.:



XPeng Inc. (ISIN: US98422D1054, WKN: A2QBX7, Ticker-Symbol: 8XPA, NYSE-Symbol: XPEV) ist ein in China ansässiges Unternehmen, das sich mit Design, Entwicklung, Produktion und Vertrieb von intelligenten Elektrofahrzeugen beschäftigt. Die Hauptprodukte des Unternehmens sind ein Typ von Sport Utility Vehicle namens G3 und ein Typ einer viertürigen Sportlimousine namens P7. Das Unternehmen verkauft seine Fahrzeugprodukte unter der Marke Xpeng. Es bietet den Kunden auch eine Reihe von Dienstleistungen an, darunter Aufladeservice, Wartungsservice, Ride-Hailing-Service und Fahrzeugleasing. (12.01.2024/ac/a/n)



New York (www.aktiencheck.de) - XPeng-Aktienanalyse der Citigroup:Citigroup rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Verkauf der Aktie von XPeng Inc. (ISIN: US98422D1054, WKN: A2QBX7, Ticker-Symbol: 8XPA, NYSE-Symbol: XPEV) und senkt das Kursziel.Basierend auf Citis Analyse der Verkäufe nach Fahrzeugmodellen erwarte die US-Bank, dass Chinas batteriebetriebene Elektrofahrzeuge im Jahr 2024 aufgrund eines Überangebots an Modellen, insbesondere im Segment von 200.000 bis 300.000 RMB, in dem die meisten Produkte von XPeng positioniert seien, wahrscheinlich eine Herausforderung darstellen würden, heiße es in einer heute veröffentlichten Studie. Auch die Preissenkung von Tesla in China im Preissegment würde wahrscheinlich eine Bedrohung für XPeng darstellen.Citigroup hat in einer aktuellen Aktienanalyse das "sell"-Rating für die XPeng-Aktie bestätigt und das Kursziel von 10,50 auf 10,10 USD reduziert. (Analyse vom 12.01.2024)Börsenplätze XPeng ADR-Aktie:Tradegate-Aktienkurs XPeng ADR-Aktie:10,95 EUR -1,79% (12.01.2024, 14:46)