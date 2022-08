Hinzu kommt die hohe Bewertung, weshalb die Aktie nur etwas für risikofreudige Anleger ist, so Julian Weber von "Der Aktionär". (Analyse vom 24.08.2022)



Kurzprofil XPeng Inc.:



XPeng Inc. (ISIN: US98422D1054, WKN: A2QBX7, NYSE-Symbol: XPEV) ist ein in China ansässiges Unternehmen, das sich mit Design, Entwicklung, Produktion und Vertrieb von intelligenten Elektrofahrzeugen beschäftigt. Die Hauptprodukte des Unternehmens sind ein Typ von Sport Utility Vehicle namens G3 und ein Typ einer viertürigen Sportlimousine namens P7. Das Unternehmen verkauft seine Fahrzeugprodukte unter der Marke Xpeng. Es bietet den Kunden auch eine Reihe von Dienstleistungen an, darunter Aufladeservice, Wartungsservice, Ride-Hailing-Service und Fahrzeugleasing. (24.08.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - XPeng-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Julian Weber vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von XPeng Inc. (ISIN: US98422D1054, WKN: A2QBX7, NYSE-Symbol: XPEV) unter die Lupe.Am Dienstag habe XPeng seine Geschäftszahlen für das zweite Quartal veröffentlicht. Während das chinesische E-Auto-Startup mit starkem Umsatzwachstum überzeugt habe, habe neben zurückgehenden Margen vor allem der Ausblick auf das kommende Quartal enttäuscht. Die Aktie verliere am Mittwoch zwischenzeitlich 13 Prozent.Der Umsatz des zweiten Quartals habe sich auf 1,1 Milliarden Euro belaufen, was einem Wachstum von 98 Prozent gegenüber dem Vorjahr entspreche. Um das gleiche Verhältnis seien auch die Absatzzahlen auf insgesamt 34.422 Einheiten gewachsen.Allerdings sei die Bruttomarge von 12,2 Prozent im ersten und 11,9 Prozent im Vorjahresquartal auf 10,9 Prozent gefallen. Die gesunkene Marge resultiere neben gestiegenen Betriebskosten, vor allem für Rohmaterialien und Batterien, aus deutlich gestiegenen Ausgaben für Forschung und Entwicklung. Dadurch seien auch die Verluste von 175 Millionen auf 395 Millionen Euro gewachsen und somit höher ausgefallen als von Experten erwartet.Positiv stimme dagegen der Rollout weiterer Modelle, für 2023 seien zwei neue Fahrzeuge geplant und laut CEO He Xiaopeng stünden bereits im September der Launch und im Oktober die Auslieferungen des G9 an. Der SUV solle laut dem Unternehmenschef neue Maßstäbe in Sachen Komfort, Luxus und fortgeschrittener Technologie im SUV-Segment setzen.XPeng sei interessant, die geplanten Modelle böten Chancen zum Wachsen und auch technisch seien die Chinesen auf dem aktuellsten Stand. Allerdings zeige sich bei den Quartalszahlen eines der Probleme: Das Unternehmen erziele bisher keine Gewinne.