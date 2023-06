unter folgendem Link.



Kurzprofil XPeng Inc.:



XPeng Inc. (ISIN: US98422D1054, WKN: A2QBX7, NYSE-Symbol: XPEV) ist ein in China ansässiges Unternehmen, das sich mit Design, Entwicklung, Produktion und Vertrieb von intelligenten Elektrofahrzeugen beschäftigt. Die Hauptprodukte des Unternehmens sind ein Typ von Sport Utility Vehicle namens G3 und ein Typ einer viertürigen Sportlimousine namens P7. Das Unternehmen verkauft seine Fahrzeugprodukte unter der Marke Xpeng. Es bietet den Kunden auch eine Reihe von Dienstleistungen an, darunter Aufladeservice, Wartungsservice, Ride-Hailing-Service und Fahrzeugleasing. (30.06.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - XPeng-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jan Paul Fori vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von XPeng Inc. (ISIN: US98422D1054, WKN: A2QBX7, NYSE-Symbol: XPEV) unter die Lupe.Der Elektroautobauer habe am Freitag sein neues Modell G6 gelauncht. Dabei handele es sich um ein batterieellektrisches Coupé-SUV mit guten Beschleunigungswerten, mit dem XPeng zukünftig Jagd auf seine Konkurrenten im SUV-Segment mache. Und auch mit Blick auf den Preis könnten sich Tesla, BMW und Co warm anziehen.Das neue Coupé-SUV G6 basiere auf Technologie-Architektur SEPA 2.0, sprintt in 3,9 Sekunden von 0 auf 100 km/h und solle eine Reichweite von mindestens 580 km besitzen. Preis: ab 209.900 Yuan (rund 26.500 Euro). Auslieferungsstart sei für Juli 2023 geplant. Kunden könnten zudem zwischen sechs Farben und zwei Antriebsvarianten wählen: eine Version mit Zweiradantrieb und einer Maximalleistung von 218 kW und einem Spitzendrehmoment von 440 Nm sowie eine Version mit Allradantrieb und einer kombinierten Leistung von 358 kW und einem kombinierten Drehmoment von 660 Nm.An der NASDAQ komme der neue Flitzer gut an: Mehr als 13% schnelle der Kurs der XPeng-ADRs am Freitag nach oben und markiere bei 13,42 USD ein neues 52-Wochen-Hoch.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU