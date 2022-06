5. Der Verfasser oder andere Mitarbeiter von GSC Research halten unmittelbar Aktien der Gesellschaft oder darauf bezogene Derivate (Gegenwert >500 Euro).



Kurzprofil Wurmtal Beteiligungen AG:



Die Wurmtal Beteiligungen AG (vormals Bavaria Venture Capital & Trade AG) (ISIN: DE0005176309, WKN: 517630, Ticker-Symbol: B9V) investiert in börsennotierte Unternehmen, die in aussichtsreichen Marktnischen tätig sind. Die Gesellschaft ist zu 100% an der Kehmer Versicherungsmakler GmbH, Übach-Palenberg beteiligt. Die Kehmer Versicherungsmakler GmbH vermittelt und betreut Versicherungen für gewerbliche und private Mandanten. Der Sitz des Unternehmens ist in Frankfurt am Main. (28.06.2022/ac/a/nw)



Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Wurmtal Beteiligungen-Aktienanalyse von GSC Research:Thorsten Renner, Aktienanalyst von GSC Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Wurmtal Beteiligungen AG (ISIN: DE0005176309, WKN: 517630, Ticker-Symbol: B9V) unverändert zu kaufen.Nach der Neuausrichtung habe sich das Geschäft bei der Wurmtal Beteiligungen AG wie erhofft entwickelt. Mit der Kehmer Versicherungsmakler GmbH habe die Gesellschaft eine Beteiligung ins Depot bekommen, die sehr attraktive und verlässliche Ergebnisse abliefere und somit auch hohe Dividendenzahlungen an die Aktionäre ermögliche.Mit der aktuellen Struktur liefere die Gesellschaft derzeit attraktive Ergebnisse. Der Reiz liege jedoch in einer weiteren Beteiligung, die zu deutlich steigenden Gewinnen führen solle. Vor allem unter Nachfolgegesichtspunkten könnten sich in der Versicherungsbranche in den kommenden Jahren interessante Kaufmöglichkeiten ergeben.Daher halte der Vorstand weiter Ausschau nach attraktiven Beteiligungen. Mit rund 1 Mio. Euro in der AG sei die Kasse auch gut gefüllt. Ziel bei einem Zukauf sei jedoch, neben nachhaltigen Ergebnissen auch noch das dortige Management aktiv zu halten. Allerdings seien solche Targets nicht einfach zu finden, da bei einer Übernahme eine ertragsmäßige Verwässerung der Altaktionäre vermieden werden solle. Ansonsten sei das Modell recht einfach skalierbar, was der Wurmtal Beteiligungen AG zusätzliches Potenzial eröffne.Trotz der anhaltend positiven Entwicklung sei der Kurs der Wurmtal-Aktie in den vergangenen zwölf Monaten nicht vom Fleck gekommen, sondern liege aktuell sogar leicht unter dem Vorjahresniveau. Dementsprechend ergebe sich auf Basis des Dividendenvorschlags momentan eine hohe Ausschüttungsrendite von 6,8 Prozent.Auf dieser Basis versieht Thorsten Renner, Aktienanalyst von GSC Research, den Anteilschein der Wurmtal Beteiligungen AG weiterhin mit einem Kursziel von 6,50 Euro und empfiehlt, das Papier unverändert zu kaufen. Dabei sollten Orders angesichts des teilweise sehr geringen Handelsvolumens der im Freiverkehr Hamburg notierten Aktie immer mit einem Limit versehen werden. (Analyse vom 28.06.2022)Mögliche Interessenkonflikte:1. GSC Research und/oder ihre verbundene Unternehmen haben in den letzten zwei Jahren Research-Berichte im Auftrag der Gesellschaft erstellt.