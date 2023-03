Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Kurzprofil Wurmtal Beteiligungen AG:



Die Wurmtal Beteiligungen AG (vormals Bavaria Venture Capital & Trade AG) (ISIN: DE0005176309, WKN: 517630, Ticker-Symbol: B9V) investiert in börsennotierte Unternehmen, die in aussichtsreichen Marktnischen tätig sind. Die Gesellschaft ist zu 100% an der Kehmer Versicherungsmakler GmbH, Übach-Palenberg beteiligt. Die Kehmer Versicherungsmakler GmbH vermittelt und betreut Versicherungen für gewerbliche und private Mandanten. Der Sitz des Unternehmens ist in Frankfurt am Main. (17.03.2023/ac/a/nw)



Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Wurmtal Beteiligungen-Aktienanalyse von GSC Research:Thorsten Renner, Aktienanalyst von GSC Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Wurmtal Beteiligungen AG (ISIN: DE0005176309, WKN: 517630, Ticker-Symbol: B9V) unverändert zu kaufen.Die Neuausrichtung der Wurmtal Beteiligungen AG habe sich für die Anleger bezahlt gemacht. Bereits durch die Übernahme der Kehmer Versicherungsmakler GmbH habe die Gesellschaft erfreuliche Ergebnisse ausweisen und hohe Dividendenzahlungen an die Anteilseigner ausschütten können. In seinem letzten Research habe Renner bereits darauf hingewiesen, dass sich im Rahmen von Nachfolgeregelungen attraktive Kaufmöglichkeiten ergeben könnten. Mit der Gondorf Assekuranz Versicherungsmakler GmbH habe nun eine erste Übernahme erfolgreich abgeschlossen werden können.Die Kasse des Unternehmens sei aber weiterhin gut gefüllt, so dass Renner in Zukunft von weiteren Übernahmen ausgehe. Diese sollten die Gewinne weiter ansteigen lassen. Denn das Modell sei recht einfach skalierbar, was für die Wurmtal Beteiligungen AG zusätzliches Potenzial eröffne. Zudem sollte die Gesellschaft auch nennenswert von der Inflation profitieren, da das betreute Prämienvolumen der Töchter deutlich stärker als der Kostenblock steigen dürfte.Seit unserer letzten Empfehlung hat die Wurmtal Beteiligungen-Aktie dem investierten Anleger unter Einrechnung der gezahlten Dividende von 0,30 Euro eine Rendite von stattlichen 30 Prozent beschert, so Renner. Trotzdem biete das Papier auf Basis der Dividendenschätzung des Analysten immer noch eine mehr als attraktive Ausschüttungsrendite von 6,1 Prozent.Angesichts der hervorragenden Entwicklung und der Akquisition erhöht Thorsten Renner, Analyst von GSC Research, sein Kursziel für die Aktie der Wurmtal Beteiligungen AG von 6,50 auf 7,00 Euro. Dabei würden sie empfehlen, das Papier unverändert zu "Kaufen". Allerdings sollten Orders angesichts des teilweise sehr geringen Handelsvolumens des im Freiverkehr Hamburg notierten Anteilsscheins immer mit einem Limit versehen werden. (Analyse vom 17.03.2023)