Kurzprofil Wüstenrot & Württembergische AG:



1999 aus dem Zusammenschluss der beiden Traditionsunternehmen Wüstenrot und Württembergische entstanden, entwickelt und vermittelt die Wüstenrot & Württembergische-Gruppe (ISIN: DE0008051004, WKN: 805100, Ticker-Symbol: WUW) heute die vier Bausteine moderner Vorsorge: Absicherung, Wohneigentum, Risikoschutz und Vermögensbildung.



Als börsennotierter Konzern mit Sitz in Stuttgart verbindet die W&W die Geschäftsfelder Wüstenrot, Württembergische und W&W brandpool als gleichstarke Säulen und bietet auf diese Weise jedem Kunden die Vorsorgelösung, die zu ihm passt. Dabei setzt sie auf den Omnikanalvertrieb, der von eigenen Außendiensten über Kooperations- und Partnervertriebe sowie Makleraktivitäten bis hin zu digitalen Initiativen reicht. Derzeit arbeiten rund 13.000 Menschen im Innen- und Außendienst für die W&W-Gruppe. (01.06.2023/ac/a/nw)



Hamburg (www.aktiencheck.de) - Wüstenrot & Württembergische-Aktienanalyse von der Montega AG:Christoph Hoffmann, Aktienanalyst der Montega AG, rät in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Wüstenrot & Württembergische AG (W&W) (ISIN: DE0008051004, WKN: 805100, Ticker-Symbol: WUW) weiterhin zu kaufen.Die Wüstenrot & Württembergische AG habe gestern starke Q1-Zahlen vorgelegt. Derzeit profitiere der Konzern von einer stabilen Kapitalmarktentwicklung, niedrigen Schadenquoten und einer Rekordnachfrage im Bereich Bausparen.Niedrige Combined Ratio und anziehendes Neugeschäft in der Sachversicherung: In Q1/23 habe W&W mit 23,9 Mio. Euro ein starkes Segmentergebnis in der Sachversicherung erzielt, welches einerseits von einer stabilen Kapitalmarktentwicklung und andererseits von einem normalisierten Schadenniveau getrieben gewesen sei. In der Folge habe sich die Combined Ratio auf 92,1% (Vj.: 96,9%) verbessert. Positiv werte der Analyst außerdem den Anstieg des Neugeschäftsvolumens (+31,5% yoy auf 167,7 Mio. Euro), der vornehmlich vom Bereich Kraftfahrt (+41,8% yoy) und dem Firmenkundengeschäft (+30,0% yoy) getragen worden sei.Wüstenrot erneut mit Rekordneugeschäft: Im Geschäftsfeld Wohnen habe der Konzern von einer ungebrochen starken Nachfrage nach Bausparprodukten profitiert. So sei das Brutto-Bausparneugeschäftsvolumen um 74,6% yoy auf den Rekordwert von 6,1 Mrd. Euro und das (bereits eingelöste) Netto-Bausparneugeschäftsvolumen um 122,0% yoy auf 4,9 Mrd. Euro gestiegen. Eine entgegengesetzte Entwicklung habe das vermittelte Kreditvolumen verzeichnet, das erwartungsgemäß um 55,8% yoy gefallen sei (0,8 Mrd. Euro ggü. 1,9 Mrd. Euro im Vj.). Trotz des Rekordneugeschäfts sei das Ergebnis des Segments auf 20,9 Mio. Euro (Vj.: 52,1 Mio. Euro) gesunken, wobei der Vorjahreswert durch einen positiven Sondereffekt im hohen zweistelligen Millionenbereich beeinflusst gewesen sei. Ergebnisbelastend hätten sich auch gestiegene Provisionsaufwendungen und ein leicht höherer Verwaltungsaufwand ausgewirkt.W&W habe im ersten Quartal an die sehr gute Entwicklung der letzten Monate anknüpfen können. Christoph Hoffmann, Analyst der Montega AG, sieht das Unternehmen auf bestem Weg, die Ergebnisprognose zu erreichen (220 bis 250 Mio. Euro Konzernüberschuss) und bestätigt seine Kaufempfehlung sowie sein Kursziel in Höhe von 23,00 Euro. (Analyse vom 01.06.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link