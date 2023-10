Christoph Hoffmann, Analyst der Montega AG, bestätigt seine Kaufempfehlung für die Wüstenrot & Württembergische-Aktie sowie sein Kursziel i.H.v. 23,00 Euro. (Analyse vom 04.10.2023)



Hamburg (www.aktiencheck.de) - Wüstenrot & Württembergische-Aktienanalyse von der Montega AG:Christoph Hoffmann, Aktienanalyst der Montega AG, rät in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Wüstenrot & Württembergische AG (W&W) (ISIN: DE0008051004, WKN: 805100, Ticker-Symbol: WUW) weiterhin zu kaufen.Die Wüstenrot & Württembergische AG habe jüngst starke Q2-Zahlen vorgelegt und die FY-Guidance erneut bekräftigt.Wüstenrot weiterhin in der Erfolgsspur: Im Geschäftsfeld Wohnen habe W&W in H1/23 ein Segmentergebnis von 89,6 Mio. Euro verzeichnet. Das Brutto-Bausparneugeschäft habe in Q2/23 mit rd. 4,8 Mrd. Euro (-5,4% yoy) weiterhin auf sehr hohem Niveau gelegen. Ähnlich habe sich das auch zeitlich nachgelagerte Netto-Bausparneugeschäft entwickelt, das in Q2 zwar um 51,8% yoy auf 4,4 Mrd. Euro angestiegen sei, im Vergleich zum Vorquartal jedoch leicht niedriger ausgefallen sei (-3,0% qoq). Dementsprechend gehe Hoffmann im Neugeschäft insgesamt von einer Stabilisierung auf dem aktuellen, erhöhten Niveau aus.Personenversicherung in Q2 mit höherem Neugeschäft: Im Segment Personenversicherung habe W&W in Q2 eine positive Entwicklung im Neugeschäft verzeichnet, das um 6,0% yoy angezogen sei und insbesondere vom Bereich der betrieblichen Altersvorsorge getragen worden sei. Das Ergebnis habe in Q2 mit 2,1 Mio. Euro knapp im positiven Bereich gelegen (Vj.: 15,3 Mio. Euro). Besonders hervorzuheben sei auch der zinsbedingte Anstieg der personenversicherungsbezogenen Vertraglichen Servicemarge (VSM) um 32% yoy, die den Barwert der Gewinne aller geschriebenen Verträge widerspiegele.Sachversicherung trotz höherer Schäden mit solidem Ergebnisbeitrag: In Q2/23 habe W&W aufgrund erhöhter Schadensfälle ein Segmentergebnis von 36,5 Mio. Euro (Vj. 54,7 Mio. Euro) erzielt. Dementsprechend sei die Combined Ratio nach IFRS 17 von 91,2% im Vj. auf 92,5% in H1/23 gestiegen. Im Neugeschäft habe W&W auch in Q2 eine positive Dynamik verzeichnet, wobei die Bereiche Kraftfahrt (H1/23: +34,2% yoy) und das Firmenkundengeschäft (H1/23: +30,8% yoy) den Rückgang im vergleichsweise kleinen Privatkundengeschäft (H1/23: -13,8% yoy) deutlich hätten überkompensieren können.Zusätzlicher Erkenntnisgewinn durch IFRS 17: Im Rahmen des Halbjahresberichts habe W&W erstmals detaillierte Informationen zur Vertraglichen Servicemarge und weiteren KPIs veröffentlicht. So sei die VSM im ersten Halbjahr um 9,5% (YTD) auf 1,69 Mrd. Euro gestiegen. Von dieser seien aufgrund des langfristigen Vertragscharakters rd. 83% auf das Personenversicherungsgeschäft und 17% auf die Sachversicherung entfallen.W&W habe in H1/23 rd. 48 Mio. Euro der VSM realisiert, was 2,4% der auf die Personenversicherung entfallenden VSM entspreche und somit einer annualisierten Auflösungsquote von 4,8% entspreche. Der Barwert des Neugeschäfts habe mit 24,9 Mio. Euro deutlich niedriger gelegen und habe die aufgelöste VSM nicht gänzlich kompensieren können. Vielmehr hätten Bewertungsanpassungen in Höhe von 128 Mio. Euro dazu gführt, dass die VSM im ersten Halbjahr um rd. 84 Mio. Euro angestiegen sei. Der Analyst gehe davon aus, dass hierbei insbesondere die vorteilhafte Zinsentwicklung zu den positiven Bewertungseffekten geführt habe. Um das Wachstum der VSM zu beurteilen habe er einen VSM-Wachstumsfaktor gebildet, welcher den Quotienten aus der aufgelösten VSM und der aus dem Neugeschäft verbuchten VSM darstelle. Mit 0,51 zeige der Faktor an, dass die Vertragliche Servicemarge im Zeitablauf sinken werde, da in H1/23 nur 51% der aufgezehrten Gewinne durch das Neugeschäft hätten ersetzt werden können. Der Analyst habe die Neugeschäftsmarge für den Bereich Personenversicherung berechnet (H1/23: 3,8%), die sich aus dem erwarteten Barwert der Prämien und der erwarteten VSM ergebe.Hoffmann habe die erwartete Auflösung der VSM im Zeitablauf dargestellt. Hierbei seo die äußerst langfristige Ausrichtung des Personenversicherungsgeschäfts ersichtlich. Darüber hinaus werde deutlich, dass die VSM nach Erachten des Analysten für die Beurteilung des Erfolgs der Sachversicherung weniger geeignet sei, da die zugrunde liegenden Verträge i.d.R. kurze Laufzeiten mit automatischer Verlängerung aufweisen würden, die nicht in der VSM abgebildet seien. Nichtsdestotrotz habe sich die VSM des in H1 verbuchten Neugeschäfts auf 111,7 Mio. Euro belaufen und übersteige damit die Auflösung i.H.v. 91,5 Mio. Euro. Dies entspreche nahezu exakt dem Vorsteuersegmentgewinn i.H.v. 91,8 Mio. Euro. Im Gegensatz dazu liege das Segment-EBT der Personenversicherung mit 14,5 Mio. Euro deutlich unter der realisierten VSM i.H.v. 48 Mio. Euro.W&W habe im ersten Halbjahr bereits einen Konzernüberschuss von 180 Mio. Euro erzielt, sodass sich Hoffmann leicht über der Guidance (JÜ: 220 bis 250 Mio. Euro) positioniere.