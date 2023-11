Börsenplätze Wüstenrot & Württembergische-Aktie:



1999 aus dem Zusammenschluss der beiden Traditionsunternehmen Wüstenrot und Württembergische entstanden, entwickelt und vermittelt die Wüstenrot & Württembergische-Gruppe (ISIN: DE0008051004, WKN: 805100, Ticker-Symbol: WUW) heute die vier Bausteine moderner Vorsorge: Absicherung, Wohneigentum, Risikoschutz und Vermögensbildung.



Als börsennotierter Konzern mit Sitz in Stuttgart verbindet die W&W die Geschäftsfelder Wüstenrot, Württembergische und W&W brandpool als gleichstarke Säulen und bietet auf diese Weise jedem Kunden die Vorsorgelösung, die zu ihm passt. Dabei setzt sie auf den Omnikanalvertrieb, der von eigenen Außendiensten über Kooperations- und Partnervertriebe sowie Makleraktivitäten bis hin zu digitalen Initiativen reicht. Derzeit arbeiten rund 13.000 Menschen im Innen- und Außendienst für die W&W-Gruppe. (01.11.2023/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Die diesem Artikel zugrundeliegende Finanzanalyse / Studie zu dieser Gesellschaft ist im Auftrag dieser Gesellschaft oder einer dieser Gesellschaft nahe stehenden Person oder Unternehmens erstellt worden.





Hamburg (www.aktiencheck.de) - Wüstenrot & Württembergische-Aktienanalyse von der Montega AG:Christoph Hoffmann, Aktienanalyst der Montega AG, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie der Wüstenrot & Württembergische AG (W&W) (ISIN: DE0008051004, WKN: 805100, Ticker-Symbol: WUW).Die Wüstenrot & Württembergische AG habe jüngst eine Anpassung der IFRS-Ergebnisprognose für das laufende sowie das nächste Geschäftsjahr vorgenommen.Nachdem W&W in den letzten Jahren überdurchschnittlich geringe Combined Ratios infolge einer insgesamt vorteilhaften Schadenentwicklung erzielt habe, habe eine hohe Schadenhäufigkeit in den Herbstmonaten zur Anpassung des IFRS-Ergebniskorridors auf 130 bis 160 Mio. Euro (zuvor: 220 bis 250 Mio. Euro) geführt. Auf HGB-Ebene erwarte W&W weiterhin ein Ergebnis in Höhe von 120 Mio. Euro. Nach Unternehmensangaben seien vor allem die umweltbedingten Schäden im Bereich Kraftfahrt (z.B. durch Starkregen, Hagel, Stürme) gestiegen.Daneben sei das Segment aktuell von hohen inflationsbedingten Kostensteigerungen belastet. So hätten sich die Preise für Kfz-Ersatzteile zwischen August 2022 und August 2023 nach Angaben des Gesamtverbands der Versicherer um 9,7% erhöht, während die Kfz-Prämien lediglich im niedrigen einstelligen Prozentbereich angestiegen seien. Für 2024 erwarte der Vorstand ein IFRS-Konzernergebnis zwischen 160 und 220 Mio. Euro.Die Prognoseanpassung sei teils Folge des neuen IFRS-Standards. Mit einem bilanziellen EK von rund 5,0 Mrd. Euro handele W&W aktuell zu 0,25x Buchwert. Der Analyst erwarte nun für das GJ 2023 keine Erhöhung der Dividende mehr, sodass sich die Dividendenrendite auf 5,0% belaufen dürfte.Christoph Hoffmann, Aktienanalyst der Montega AG, bestätigt seine Kaufempfehlung und sein Kursziel von 23,00 Euro für die Wüstenrot & Württembergische-Aktie. (Analyse vom 01.11.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link