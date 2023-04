Sebastian Weidhüner und Christoph Hoffmann, Aktienanalysten der Montega AG, bekräftigen ihre Kaufempfehlung und ihr Kursziel in Höhe von 23,00 Euro für die Wüstenrot & Württembergische-Aktie. (Analyse vom 05.04.2023)



Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Börsenplätze Wüstenrot & Württembergische-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Wüstenrot & Württembergische-Aktie:

16,00 EUR -0,37% (05.04.2023, 15:15)



XETRA-Aktienkurs Wüstenrot & Württembergische-Aktie:

16,06 EUR +0,37% (05.04.2023, 15:42)



ISIN Wüstenrot & Württembergische-Aktie:

DE0008051004



WKN Wüstenrot & Württembergische-Aktie:

805100



Ticker-Symbol Wüstenrot & Württembergische-Aktie:

WUW



Kurzprofil Wüstenrot & Württembergische AG:



1999 aus dem Zusammenschluss der beiden Traditionsunternehmen Wüstenrot und Württembergische entstanden, entwickelt und vermittelt die Wüstenrot & Württembergische-Gruppe (ISIN: DE0008051004, WKN: 805100, Ticker-Symbol: WUW) heute die vier Bausteine moderner Vorsorge: Absicherung, Wohneigentum, Risikoschutz und Vermögensbildung.



Als börsennotierter Konzern mit Sitz in Stuttgart verbindet die W&W die Geschäftsfelder Wüstenrot, Württembergische und W&W brandpool als gleichstarke Säulen und bietet auf diese Weise jedem Kunden die Vorsorgelösung, die zu ihm passt. Dabei setzt sie auf den Omnikanalvertrieb, der von eigenen Außendiensten über Kooperations- und Partnervertriebe sowie Makleraktivitäten bis hin zu digitalen Initiativen reicht. Derzeit arbeiten rund 13.000 Menschen im Innen- und Außendienst für die W&W-Gruppe. (05.04.2023/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Die diesem Artikel zugrundeliegende Finanzanalyse / Studie zu dieser Gesellschaft ist im Auftrag dieser Gesellschaft oder einer dieser Gesellschaft nahe stehenden Person oder Unternehmens erstellt worden.





Hamburg (www.aktiencheck.de) - Wüstenrot & Württembergische-Aktienanalyse von der Montega AG:Sebastian Weidhüner und Christoph Hoffmann, Aktienanalysten der Montega AG, raten in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Wüstenrot & Württembergische AG (W&W) (ISIN: DE0008051004, WKN: 805100, Ticker-Symbol: WUW) weiterhin zu kaufen.Die Wüstenrot & Württembergische AG habe jüngst den GB 2022 vorgelegt und die Ergebnisse in einem Earnings Call am Dienstag erläutert. Der Finanzdienstleister habe sowohl die eigene Ergebnisguidance als auch die Bottom Line-Prognose der Analysten übertroffen.W&W habe 2022 in allen drei Geschäftsfeldern gute operative Ergebnisse verzeichnet, jedoch aufgrund einer negativen Kapitalmarktentwicklung und einem dadurch stark rückläufigen Finanzergebnis (-94,8% yoy) nicht vollumfänglich an das Rekordergebnis des Vorjahres anknüpfen können. So habe der Konzernüberschuss 261,5 Mio. Euro betragen, nach 352,2 Mio. Euro in 2021.Auch 2022 habe sich die starke Underwriting-Kompetenz der W&W-Gruppe gezeigt, die zu einer Combined Ratio von 87,1% geführt (Vj: 87,7%) und damit erneut signifikant unter dem Branchendurchschnitt (95,0%) gelegen habe. Darüber hinaus habe ein Brutto-Prämienwachstum in Höhe von 6,6% yoy auf 2,336 Mrd. Euro erzielt werden können, wobei sich insbesondere das Firmenkundengeschäft (+18,9% yoy auf 634,5 Mio. Euro) positiv entwickelt habe.Im vergangenen Jahr hätten die Bausparprodukte W&Ws einen massiven Nachfrageanstieg erfahren, da diese in einem normalisierten Zinsumfeld grundsätzlich an Attraktivität gewinnen würden. So sei das Brutto-Bausparneugeschäftsvolumen um 59,4% yoy auf den Rekordwert von 18,7 Mrd. Euro und das (bereits eingelöste) Netto-Bausparneugeschäftsvolumen um 39,3% yoy auf 13,9 Mrd. Euro gestiegen. Dementgegen sei das vermittelte Kreditvolumen zwar um 5,8% yoy auf 6,5 Mrd. Euro gesunken, wobei das in die eigenen Bücher genommene Geschäft trotz des von Zinserhöhungen belasteten Marktumfelds noch ein leichtes Wachstum in Höhe von um 4,9% auf 4,8 Mrd. Euro verzeichnet habe.Insgesamt würden die Analysten von einer steigenden Transparenz infolge der Einführung von IFRS 17 ausgehen. So werde u.a. der explizite Ausweis von unprofitablen Verträgen sichtbar, also Geschäften, die unter Berücksichtigung der Risikomarge einen negativen Barwert aufweisen würden. Eine weitere Verbesserung würden sie in der Möglichkeit des fortlaufenden Monitorings und intrasektoralen Vergleichs der Risikomarge bestehender Geschäfte sehen, die eine zu liberale bzw. konservative Risikoeinschätzung von Versicherungen aufdecken und quantifizieren dürfte.Auf der Aktivseite werde sich insbesondere der Wert der als Finanzinvestition gehaltenen Immobilien erhöhen. So werde der Immobilienbestand nunmehr zum beizulegenden Zeitwert bewertet, sodass sämtliche stillen Reserven in Höhe von über 0,6 Mrd. Euro gehoben würden. Auf der Passivseite würden sich die versicherungstechnischen Rückstellungen nach Unternehmensangaben um rund 0,2 Mrd. Euro und das Eigenkapital um einen niedrigen dreistelligen Millionenbetrag erhöhen. Die initial ermittelte Servicemarge solle 1,2 Mrd. Euro betragen. Von der veränderten Rechnungslegung würden dagegen die Solvenzquoten des Konzerns unberührt bleiben.W&W habe trotz des äußerst schwierigen Kapitalmarktumfelds ein sehr gutes Konzernergebnis erzielt und seine Marktanteile in den Bereich Wohnen und der Sachversicherung gesteigert. Positiv würden die Analysten auch die absehbare Transparenzsteigerung infolge von IFRS 17 werten.