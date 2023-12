Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Börsenplätze Wüstenrot & Württembergische-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Wüstenrot & Württembergische-Aktie:

13,18 EUR -0,45% (07.12.2023, 11:21)



XETRA-Aktienkurs Wüstenrot & Württembergische-Aktie:

13,22 EUR -0,30% (07.12.2023, 10:57)



ISIN Wüstenrot & Württembergische-Aktie:

DE0008051004



WKN Wüstenrot & Württembergische-Aktie:

805100



Ticker-Symbol Wüstenrot & Württembergische-Aktie:

WUW



Kurzprofil Wüstenrot & Württembergische AG:



1999 aus dem Zusammenschluss der beiden Traditionsunternehmen Wüstenrot und Württembergische entstanden, entwickelt und vermittelt die Wüstenrot & Württembergische-Gruppe (ISIN: DE0008051004, WKN: 805100, Ticker-Symbol: WUW) heute die vier Bausteine moderner Vorsorge: Absicherung, Wohneigentum, Risikoschutz und Vermögensbildung.



Als börsennotierter Konzern mit Sitz in Stuttgart verbindet die W&W die Geschäftsfelder Wüstenrot, Württembergische und W&W brandpool als gleichstarke Säulen und bietet auf diese Weise jedem Kunden die Vorsorgelösung, die zu ihm passt. Dabei setzt sie auf den Omnikanalvertrieb, der von eigenen Außendiensten über Kooperations- und Partnervertriebe sowie Makleraktivitäten bis hin zu digitalen Initiativen reicht. Derzeit arbeiten rund 13.000 Menschen im Innen- und Außendienst für die W&W-Gruppe. (07.12.2023/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Die diesem Artikel zugrundeliegende Finanzanalyse / Studie zu dieser Gesellschaft ist im Auftrag dieser Gesellschaft oder einer dieser Gesellschaft nahe stehenden Person oder Unternehmens erstellt worden.





Hamburg (www.aktiencheck.de) - Wüstenrot & Württembergische-Aktienanalyse von der Montega AG:Christoph Hoffmann, Aktienanalyst der Montega AG, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie der Wüstenrot & Württembergische AG (W&W) (ISIN: DE0008051004, WKN: 805100, Ticker-Symbol: WUW).Die Wüstenrot & Württembergische AG habe jüngst Q3-Zahlen berichtet, die insbesondere durch das negative Ergebnis im Sachversicherungsgeschäft geprägt seien.Wie bereits in unserem letzten Comment beschrieben, leidet der Konzern derzeit unter einem höheren Schadenaufkommen sowie inflationsgetriebenen Schadenkosten (vor allem im Bereich Kfz), so der Analyst der Montega AG. So sei das Segmentergebnis der Sachversicherung in Q3/23 von 48,1 Mio. Euro auf -50,5 Mio. Euro zurückgegange und habe auch bei dem Gespräch mi der Montega AG auf dem EKF im Vordergrund gestanden. Dieser Ergebniseinbruch, der ebenso zum negativen Konzernergebnis i.H.v. -79,6 Mio. Euro in Q3 geführt habe, sei nach Erachten des Analysten teils Folge fehlender Ausgleichsmöglichkeiten nach IFRS (bspw. Ergebnisglättung in HGB durch Schwankungsrückstellungen).Nach Unternehmensangaben werde W&W analog der Wettbewerber die Prämien für 2024 um einen deutlich zweistelligen Prozentsatz anheben, um den gestiegenen Kosten zu begegnen. An der Strategie, das Kfz-Geschäft weiter auszubauen, wolle das Unternehmen unverändert festhalten, um sich als Vollsortimenter bei seinen Kunden positionieren zu können und keine Angriffsfläche für Konkurrenten zu schaffen, die sich andernfalls zunächst mit einer Kfz-Versicherung und anschließend mit weiteren Versicherungen bei W&W-Kunden positionieren würden.Im Bereich des Bausparens gehe W&W von einer Normalisierung der Nachfrage auf erhöhtem Niveau aus. Nachdem mit der Erhöhung der Zinsen ein regelrechter "Run" auf die Bausparprodukte stattgefunden habe, würden auch die Q3-Zahlen die Managementaussagen bzgl. der Nachfragenormalisierung widerspiegeln. So sei das Brutto-Neugeschäft in Q3 auf 3,4 Mrd. Euro zurückgegangen (Vj: 5,3 Mrd. Euro). Das eingelöste Volumen habe mit 3,7 Mrd. Euro nur knapp unter dem äußerst starken Vorjahresquartal (4,0 Mrd. Euro) gelegen. In Q3 habe Wüstenrot auf Seiten des Kreditneugeschäfts wiederum eine Stabilisierung auf niedrigem Niveau verzeichnet und habe ein Kreditvolumen von rund 1,1 Mrd. Euro verbuchen können.Nach der Prognoseanpassung vom 25. Oktober sei das Q3 im Rahmen der Analystenerwartungen ausgefallen.Aufgrund der fundamental sehr günstigen Bewertung, der soliden Eigenkapitalausstattung und dem strukturell intakten Geschäftsmodell bestätigt Christoph Hoffmann, Analyst der Montega AG, seine Kaufempfehlung und sein Kursziel von 23,00 Euro. (Analyse vom 07.12.2023)