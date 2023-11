Tradegate-Aktienkurs Workday-Aktie:

233,10 EUR +7,94% (29.11.2022, 13:09)



NASDAQ-Aktienkurs Workday-Aktie:

237,33 USD +0,64% (28.11.2022, 22:00)



ISIN Workday-Aktie:

US98138H1014



WKN Workday-Aktie:

A1J39P



Ticker-Symbol Workday-Aktie:

W7D



NASDAQ-Symbol Workday-Aktie:

WDAY



Kurzprofil Workday Inc.:



Workday Inc. (ISIN: US98138H1014, WKN: A1J39P, Ticker-Symbol: W7D, NASDAQ-Symbol: WDAY) gehört zu den führenden Anbietern von Enterprise-Cloud-Anwendungen. Die Gesellschaft entwickelt anpassbare Cloud-Finanz- und HR-Lösungen für globale Unternehmen, um komplexe und dynamische Betriebsumgebungen zu verwalten und das Finanz- und Human Capital Management zu optimieren. Der Unternehmenssitz befindet sich in Pleasanton, Kalifornien. (29.11.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Workday-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Tim Temp vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Workday Inc. (ISIN: US98138H1014, WKN: A1J39P, Ticker-Symbol: W7D, NASDAQ-Symbol: WDAY) unter die Lupe.Die Produkte von Workday seien immer mehr gefragt. Der Spezialist für Cloud-basierte Computersoftware für die Unternehmensverwaltung habe neue Zahlen vorgelegt und Anleger und Experten seien positiv überrascht. Viele Analysten hätten die neuen Ergebnisse bereits kommentiert und auch die Kursziele für die kommenden zwölf Monate angehoben.Die Aktie sei am Mittwochvormittag vor US-Börsenstart bereits mit einem Kursaufschlag von 7,5% taxiert worden. Dank der positiven Impulse setze sie damit ihren Aufwärtstrend fort und greife auch direkt das Jahreshoch bei der psychologisch wichtigen 250-USD-Marke an.Die Workday-Aktie befinde sich voll auf Kurs. Sollte der Kurs zum Börsenschluss weiterhin über der psychologisch wichtigen 250-USD-Marke notieren, werde ein technisches Kaufsignal ausgelöst, so Tim Temp vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 29.11.2023)(Mit Material von dpa-AFX)Aktien der Workday befinden sich in einem Real-Depot der Börsenmedien AG.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Workday-Aktie: