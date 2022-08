Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kurzprofil Workday Inc.:



Workday Inc. (ISIN: US98138H1014, WKN: A1J39P, Ticker-Symbol: W7D, NASDAQ-Symbol: WDAY) gehört zu den führenden Anbietern von Enterprise-Cloud-Anwendungen. Die Gesellschaft entwickelt anpassbare Cloud-Finanz- und HR-Lösungen für globale Unternehmen, um komplexe und dynamische Betriebsumgebungen zu verwalten und das Finanz- und Human Capital Management zu optimieren. Der Unternehmenssitz befindet sich in Pleasanton, Kalifornien. (26.08.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Workday-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Emil Jusifov vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Workday Inc. (ISIN: US98138H1014, WKN: A1J39P, Ticker-Symbol: W7D, NASDAQ-Symbol: WDAY) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Der Softwareanbieter Workday habe gestern seine Geschäftszahlen zum abgelaufenen Geschäftsquartal präsentiert und beim Umsatz und Gewinn die Erwartungen der Wall Street übertroffen. Zudem habe das Unternehmen im Gegensatz zum Konkurrenten Salesforce.com ( ISIN US79466L3024 WKN A0B87V ) auch seine Prognose bestätigt. Die Aktie notiere im vorbörslichen Handel knapp elf Prozent im Plus.Workday habe seine Q2-Erlöse im Vorjahresvergleich um 22 Prozent auf 1,54 Milliarden Dollar gesteigert (Abo-Erlöse: 1,37 Milliarden Dollar). Die Experten hätten 1,52 Milliarden Dollar auf ihren Zetteln stehen gehabt. Der bereinigte Gewinn pro Aktie habe bei 83 Cent gelegen (erwartet: 81 Cent).Auf operativer unbereinigter Basis habe sich der Verlust von 1,1 Millionen Dollar im Vorjahr auf 34,1 Millionen im zweiten Geschäftsquartal ausgeweitet. Der operative Cashflow habe sich auf rund 114 Millionen Dollar belaufen (Vorjahr: knapp 199 Millionen Dollar)."Wir sehen weiterhin eine starke weltweite Nachfrage nach unseren Produkten, was unterstreicht, wie Unternehmen die digitale Transformation im Finanz- und Personalwesen weiter vorantreiben, um die sich verändernde Arbeitswelt zu unterstützen", habe Aneel Bhusri, Mitbegründer, Co-CEO und Chairman von Workday, gesagt.Der CRM-Spezialist habe seine Umsatzprognose bestätigt und stelle im laufenden Geschäftsjahr Abo-Umsätze von 5,537 bis 5,557 Milliarden Dollar in Aussicht. Zudem gehe Workday nun von einer operativen Marge von 19 Prozent aus, was eine leichte Verbesserung gegenüber dem vorherigen Ausblick (18,5 Prozent) sei.Workday habe starke Quartalsergebnisse präsentiert und stelle Anlegern im schwierigen Makroumfeld hohes Wachstum und Margenausweitung in Aussicht. Daher notiere die Aktie völlig zurecht zwölf Prozent im Plus.Anleger können einsteigen, sobald der Titel ein charttechnisches Kaufsignal ausgelöst hat, so Emil Jusifov von "Der Aktionär" zur Workday-Aktie. (Analyse vom 26.08.2022)