Kurzprofil Workday Inc.:



Workday Inc. (ISIN: US98138H1014, WKN: A1J39P, Ticker-Symbol: W7D, NASDAQ-Symbol: WDAY) gehört zu den führenden Anbietern von Enterprise-Cloud-Anwendungen. Die Gesellschaft entwickelt anpassbare Cloud-Finanz- und HR-Lösungen für globale Unternehmen, um komplexe und dynamische Betriebsumgebungen zu verwalten und das Finanz- und Human Capital Management zu optimieren. Der Unternehmenssitz befindet sich in Pleasanton, Kalifornien. (01.12.2023/ac/a/n)



London (www.aktiencheck.de) - Workday-Aktienanalyse von Barclays:Raimo Lenschow, Analyst von Barclays, erhöht in einer aktuellen Aktienanalyse sein Kursziel für die Aktie von Workday Inc. (ISIN: US98138H1014, WKN: A1J39P, Ticker-Symbol: W7D, NASDAQ-Symbol: WDAY).Der Analyst glaube, dass "wir uns mitten in einer Jahresendrally bei Software befinden". Ein Blick auf die aktuellen Bewertungsniveaus zeige, dass die Unternehmenswert-Umsatz-Multiplikatoren seit Anfang November um eine ganze Umdrehung gestiegen seien, aber immer noch unter dem langfristigen Durchschnitt lägen, was den Anlegern weitere Unterstützung bieten könnte, so Lenschow. Er habe seine Kursziele auf ein Basisjahr 2025 verschoben, was die Multiplikatoren weiter senke.Raimo Lenschow, Analyst von Barclays, stuft die Workday-Aktie unverändert mit "overweight" ein. Das Kursziel werde von 274,00 auf 309,00 USD angehoben. (Analyse vom 01.12.2023)Börsenplätze Workday-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Workday-Aktie:248,00 EUR -0,26% (01.12.2023, 15:38)