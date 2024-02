Tradegate-Aktienkurs Workday-Aktie:

283,40 EUR +0,28% (26.02.2024, 22:26)



NASDAQ-Aktienkurs Workday-Aktie:

307,21 USD +0,43% (26.02.2024, 22:00)



ISIN Workday-Aktie:

US98138H1014



WKN Workday-Aktie:

A1J39P



Ticker-Symbol Workday-Aktie:

W7D



NASDAQ-Symbol Workday-Aktie:

WDAY



Kurzprofil Workday Inc.:



Workday Inc. (ISIN: US98138H1014, WKN: A1J39P, Ticker-Symbol: W7D, NASDAQ-Symbol: WDAY) gehört zu den führenden Anbietern von Enterprise-Cloud-Anwendungen. Die Gesellschaft entwickelt anpassbare Cloud-Finanz- und HR-Lösungen für globale Unternehmen, um komplexe und dynamische Betriebsumgebungen zu verwalten und das Finanz- und Human Capital Management zu optimieren. Der Unternehmenssitz befindet sich in Pleasanton, Kalifornien. (27.02.2024/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Workday-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thomas Bergmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Workday Inc. (ISIN: US98138H1014, WKN: A1J39P, Ticker-Symbol: W7D, NASDAQ-Symbol: WDAY) unter die Lupe.Die Berichtssaison in den USA gehe langsam ihrem Ende entgegen. Zum Wochenauftakt habe u.a. der "Aktionär"-Tipp Workday die Zahlen zum abgelaufenen Quartal vorgelegt. Das sich auf Cloud-basierte Softwarelösungen für Finanzmanagement und Personalwesen spezialisiert habe gemischte Zahlen präsentiert. Während der Umsatz mit 1,92 Mrd. USD die Erwartungen des Marktes knapp habe erfüllen können, habe das bereinigte Ergebnis mit 1,57 USD je Aktie leicht über den Prognosen (1,47 USD) gelegen.Nachbörslich sei die Workday-Aktie um mehr 5% gefallen, was mit der geplanten Übernahme von HiredScore, einem führender Anbieter von KI-gestützten Talent-Orchestrierungslösungen, zusammenhängen dürfte. Das Angebot von HiredScore ermögliche es Unternehmen, datengesteuerte Erkenntnisse zu nutzen, um Rekrutierungs- und Talentmobilitätsprozesse zu verbessern.Workday habe etwas zu wenig geliefert und die geplante Übernahme dürfte kurzfristig den Kurs belasten, so Thomas Bergmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 26.02.2024)Börsenplätze Workday-Aktie: