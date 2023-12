NASDAQ-Aktienkurs Workday-Aktie:

Kurzprofil Workday Inc.:



Workday Inc. (ISIN: US98138H1014, WKN: A1J39P, Ticker-Symbol: W7D, NASDAQ-Symbol: WDAY) gehört zu den führenden Anbietern von Enterprise-Cloud-Anwendungen. Die Gesellschaft entwickelt anpassbare Cloud-Finanz- und HR-Lösungen für globale Unternehmen, um komplexe und dynamische Betriebsumgebungen zu verwalten und das Finanz- und Human Capital Management zu optimieren. Der Unternehmenssitz befindet sich in Pleasanton, Kalifornien. (01.12.2023/ac/a/n)



New York (www.aktiencheck.de) - Workday-Aktienanalyse von Oppenheimer:Ray McDonough, Analyst von Oppenheimer, stuft die Aktie von Workday Inc. (ISIN: US98138H1014, WKN: A1J39P, Ticker-Symbol: W7D, NASDAQ-Symbol: WDAY) weiterhin mit "outperform" ein und erhöht das Kursziel von 255 USD auf 275 USD.McDonough stelle fest, dass Workday beeindruckende Ergebnisse für das dritte Quartal vorgelegt habe, die die Erwartungen der Investoren übertroffen hätten. Die Stärke des Unternehmens sei breit gefächert und sichtbar gewesen, da der 24-monatige Auftragsbestand im dritten Quartal in Folge um 23% gestiegen sei.Ray McDonough, Analyst von Oppenheimer, hat in einer aktuellen Aktienanalyse das "outperform"-Rating für die Workday-Aktie bestätigt. (Analyse vom 29.11.2023)Börsenplätze Workday-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Workday-Aktie:248,00 EUR -0,26% (01.12.2023, 15:38)