Börsenplätze Wolftank-Adisa Holding-Aktie:



XETRA-Aktienkurs Wolftank-Adisa Holding-Aktie:

11,70 EUR +1,74% (30.11.2023, 17:35)



ISIN Wolftank-Adisa Holding-Aktie:

AT0000A25NJ6



WKN Wolftank-Adisa Holding-Aktie:

A2PBHR



Ticker-Symbol Wolftank-Adisa Holding-Aktie:

WAH



Wiener Börse-Symbol Wolftank-Adisa Holding-Aktie:

WOLF



Kurzprofil Wolftank-Adisa Holding AG:



Die Wolftank-Adisa Holding AG (ISIN: AT0000A25NJ6, WKN: A2PBHR, Ticker-Symbol: WAH, Wiener Börse-Symbol: WOLF) ist die Muttergesellschaft einer internationalen Unternehmensgruppe mit Fokus auf Umweltschutz-Dienstleistungen bei verschmutzten Böden, Einrichtungen und Gewässern, auf Sanierung und Überwachungen von (Groß-)Tankanlagen sowie full-service Ingenieursdienstleistungen für (LNG-)Tankanlagen.



Das Unternehmen ist weltweit tätig und verfügt über diverse patentierte Anwendungstechnologien unter Zuhilfenahme der eigenentwickelten Hightech-Epoxidharze.



Die Aktie der Wolftank-Adisa Holding AG wird an der Münchener Wertpapierbörse gehandelt und ist ebenfalls im direct market plus Segment der Wiener Börse AG notiert. (30.11.2023/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Die diesem Artikel zugrundeliegende Finanzanalyse / Studie zu dieser Gesellschaft ist im Auftrag dieser Gesellschaft oder einer dieser Gesellschaft nahe stehenden Person oder Unternehmens erstellt worden.





Hamburg (www.aktiencheck.de) - Wolftank-Adisa Holding-Aktienanalyse von der Montega AG:Patrick Speck und Miguel Lago Mascato, Aktienanalysten der Montega AG, raten in ihrer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie der Wolftank-Adisa Holding AG (ISIN: AT0000A25NJ6, WKN: A2PBHR, Ticker-Symbol: WAH, Wiener Börse-Symbol: WOLF).Wolftank habe heute den nächsten Großauftrag für ein Wasserstoff-Projekt gemeldet. Nach dem bereits Ende Juni bekannt gegebenen Auftrag des italienischen ÖPNV-Anbieters TPER sei dies schon der zweite Auftrag in signifikanter Höhe, was nach Erachten der Analysten die anziehende Dynamik in diesem zukunftsweisenden Geschäftsfeld unterstreiche.Wolftank sei vom Infrastrukturdienstleister Siram Veolia damit beauftragt worden, in der norditalienischen Region Lombardei für eine lokale Eisenbahngesellschaft eine Wasserstoff-Betankungsanlage für Züge zu planen und zu errichten. Das Gesamtvolumen der Ausschreibung habe sich auf ca. 19,5 Mio. Euro belaufen, wovon die Order an Wolftank rund die Hälfte ausmache. Die mit der Technologie und Softwarelösung des Unternehmens ausgestattete Anlage solle im April 2025 fertiggestellt sein und zu Beginn sechs wasserstoffbetriebene Züge versorgen können. Gepaart mit dem Auftrag von TPER (Anfangsvolumen rd. 9,5 Mio. Euro; Lifetime-Volumen ca. 30 Mio. Euro) zur Betankung von Bussen zeige sich, dass der Einsatz von (grünem) Wasserstoff als Energieträger für die Mobilität in der Breite an Bedeutung gewinne und sich die Leads von Wolftank (in H1 seien Angebote für Wasserstoff-Projekte i.H.v. 158 Mio. Euro platziert worden) zusehends materialisieren würden.Auch im Bereich der Intralogistik rund um die Nutzung wasserstoffbetriebener Gabelstapler verzeichne das Unternehmen nach Aussage des Vorstands einen Auftragsschub. Vor diesem Hintergrund würden die Analysten den erwarteten Hochlauf der Erlöse im Segment Wasserstoff & Erneuerbare Energien (CAGR 2023-26e: ca. 23%) weiterhin als realistisch, in der mittelfristigen Dynamik sogar noch defensiv erachten.Neben den operativen Meldungen habe Wolftank jüngst den erfolgreichen Abschluss einer Kapitalmaßnahme bekannt gegeben. Dabei re-investierte im Nachgang der Übernahme der italienischen Petroltecnica der bisherige Mehrheitseigentümer, die C.&S. Consulenze e Servizi Srl, die Hälfte des Verkaufserlöses in Wolftank-Aktien, so die Analysten der Montega AG. Konkret seien unter teilweiser Ausnutzung des genehmigten Kapitals insgesamt 224.807 neue auf den Inhaber lautende Aktien zu einem Preis von 12,90 Euro je Aktie gegen Bareinlage ausgegeben worden. Der Ausgabepreis habe dem volumengewichteten Durchschnittskurs der letzten 60 Handelstage zum Stichtag 24. Oktober 2023 entsprochen. Das Grundkapital des Unternehmens habe sich dadurch um 224.807 Euro auf 5.026.311 Euro erhöht und unterteile sich fortan auf ebenso viele Aktien.Patrick Speck und Miguel Lago Mascato, Analysten der Montega AG, sind vom Investment Case weiterhin überzeugt und bekräftigen ihre Kaufempfehlung für die Wolftank-Adisa Holding-Aktie. Wenngleich die Ausgabe neuer Aktien im Zuge der KE deutlich unterhalb ihres ermittelten Fair Values erfolgt sei und insofern ein leichter Verwässerungseffekt eintrete, würden die Analysten nach Fortschreibung ihres DCF-Bewertungsmodells auch am Kursziel von 22,00 Euro festhalten. (Analyse vom 30.11.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link