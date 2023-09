Börsenplätze Wolftank-Adisa Holding-Aktie:



Kurzprofil Wolftank-Adisa Holding AG:



Die Wolftank-Adisa Holding AG (ISIN: AT0000A25NJ6, WKN: A2PBHR, Ticker-Symbol: WAH, Wiener Börse-Symbol: WOLF) ist die Muttergesellschaft einer internationalen Unternehmensgruppe mit Fokus auf Umweltschutz-Dienstleistungen bei verschmutzten Böden, Einrichtungen und Gewässern, auf Sanierung und Überwachungen von (Groß-)Tankanlagen sowie full-service Ingenieursdienstleistungen für (LNG-)Tankanlagen.



Das Unternehmen ist weltweit tätig und verfügt über diverse patentierte Anwendungstechnologien unter Zuhilfenahme der eigenentwickelten Hightech-Epoxidharze.



Die Aktie der Wolftank-Adisa Holding AG wird an der Münchener Wertpapierbörse gehandelt und ist ebenfalls im direct market plus Segment der Wiener Börse AG notiert. (14.09.2023/ac/a/a)



Hamburg (www.aktiencheck.de) - Wolftank-Adisa Holding-Aktienanalyse von der Montega AG:Patrick Speck und Miguel Lago Mascato, Aktienanalysten der Montega AG, raten in ihrer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie der Wolftank-Adisa Holding AG (ISIN: AT0000A25NJ6, WKN: A2PBHR, Ticker-Symbol: WAH, Wiener Börse-Symbol: WOLF).Wolftank habe am Dienstag mit dem Erwerb der Mehrheit an Petroltecnica eine strategische Übernahme in Italien vermeldet, durch die die Gesellschaft nach Erachten der Analysten profitables anorganisches Wachstum erziele.Wolftank habe seit Juli 2020 eine Minderheitsbeteiligung von 10% an der Petroltecnica SpA sowie die Option zum Erwerb der Kontrollmehrheit an der Gesellschaft (50,0% + 1 Aktie) gehalten. Darüber hinaus habe Wolftank das Recht inne gehabt, einen der Geschäftsführer sowie den Aufsichtsratsvorsitzenden des Unternehmens zu stellen und habe so bereits maßgeblichen Einfluss auf die Geschicke des damals in einer prekären wirtschaftlichen Lage befindlichen Targets nehmen können (negatives EBITDA in 2019). Aufgrund der laut Wolftank sehr erfolgreichen Restrukturierung von Petroltecnica sowie dem erwarteten positiven Beitrag zum zukünftigen Geschäftserfolg der Wolftank-Gruppe sei die Option zum Kauf der zusätzlichen 40% plus eine Aktie nun ausgeübt worden. Der Kaufpreis belaufe sich auf rund 4 Mio. Euro und solle über einen Bankkredit und aus bestehenden Barmitteln finanziert werden. Das Closing der Transaktion dürfte innerhalb der kommenden Wochen erfolgen.Die Petroltecnica sei als Umweltdienstleister mit Hauptsitz in der Provinz Rimini ebenso wie Wolftank spezialisiert auf die Umweltsanierung in den Sektoren Öl & Gas, Chemie und Industrieproduktion. Zudem betreibe das Unternehmen mehrere Recyclinganlagen in verschiedenen Regionen Italiens. Im Verbund mit Petroltecnica avanciere Wolftank nun zu einem der führenden Sanierungs- und Umweltmanagement-Anbieter des Landes. Petroltecnica habe im Jahr 2022 einen Umsatz von 28,9 Mio. Euro erwirtschaftet, der zukünftig vollkonsolidiert werde und die Wolftank-Gruppe auf ein Umsatzlevel von über 100 Mio. Euro p.a. hieven sollte. Außerdem könnten infolge der Mehrheitsübernahme künftig wichtige operative und strategische Synergien gehoben werden.Die Analysten hätten den Zukauf in ihr Bewertungsmodell eingearbeitet und würden davon ausgehen, dass Petroltecnica neben dem Umsatz unmittelbar auch das Margenprofil von Wolftank hebe. So dürfte die Petroltecnica nach Schließung defizitärer Betriebsteile in den letzten Jahren nunmehr eine spürbar höhere Profitabilität aufweisen. Konkret würden die Analysten davon ausgehen, dass die Gesellschaft im laufenden Jahr eine EBITDA-Marge im deutlich zweistelligen Bereich erzielen könne, was signifikant über dem bisherigen Konzernniveau von Wolftank (2022: 5,7%; 2023e: 5,9%) rangiere. Angesichts dessen würden die Analysten auch den Kaufpreis als sehr attraktiv erachten.Patrick Speck und Miguel Lago Mascato, Analysten der Montega AG, haben ihre Prognosen angepasst und bestätigen das Rating "kaufen" für die Wolftank-Adisa Holding-Aktie mit einem neuen Kursziel von 22,00 Euro (zuvor: 18,00 Euro). (Analyse vom 13.09.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link