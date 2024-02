Börse Frankfurt-Aktienkurs Wolftank-Adisa Holding-Aktie:

ISIN Wolftank-Adisa Holding-Aktie: AT0000A25NJ6

AT0000A25NJ6



WKN Wolftank-Adisa Holding-Aktie: A2PBHR

A2PBHR



Ticker-Symbol Wolftank-Adisa Holding-Aktie: WAH

WAH



Wiener Börse-Symbol Wolftank-Adisa Holding-Aktie: WOLF

WOLF



Kurzprofil Wolftank-Adisa Holding AG:



Die Wolftank-Adisa Holding AG (ISIN: AT0000A25NJ6, WKN: A2PBHR, Ticker-Symbol: WAH, Wiener Börse-Symbol: WOLF) ist die Muttergesellschaft einer internationalen Unternehmensgruppe mit Fokus auf Umweltschutz-Dienstleistungen bei verschmutzten Böden, Einrichtungen und Gewässern, auf Sanierung und Überwachungen von (Groß-)Tankanlagen sowie full-service Ingenieursdienstleistungen für (LNG-)Tankanlagen.



Das Unternehmen ist weltweit tätig und verfügt über diverse patentierte Anwendungstechnologien unter Zuhilfenahme der eigenentwickelten Hightech-Epoxidharze.



Die Aktie der Wolftank-Adisa Holding AG wird an der Münchener Wertpapierbörse gehandelt und ist ebenfalls im direct market plus Segment der Wiener Börse AG notiert. (02.02.2024/ac/a/nw)



Hamburg (www.aktiencheck.de) - Wolftank-Adisa Holding-Aktienanalyse von der Montega AG:Patrick Speck, Aktienanalyst der Montega AG, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie der Wolftank-Adisa Holding AG (ISIN: AT0000A25NJ6, WKN: A2PBHR, Ticker-Symbol: WAH, Wiener Börse-Symbol: WOLF).Wolftank habe am Mittwochabend den Vollzug einer weiteren Kapitalerhöhung gemeldet. Kurz zuvor habe das Unternehmen über den Zuschlag für einen Folgeauftrag im Bereich Wasserstoff berichten können.Weitere Kapitalerhöhung mache den "10%er" voll: Im Rahmen der nun gemeldeten KE erhöhe sich das Grundkapital der Gesellschaft um 255.343 EUR (+5,1%) auf 5.281.654 EUR, wobei jede neue Aktien einen anteiligen Betrag von 1,00 EUR habe. Der Ausgabepreis von 12,50 EUR je Aktie entspreche dem volumengewichteten Durchschnittskurs der letzten 60 Handelstage vor Ankündigung der Kapitalmaßnahme und bedeute ein leichtes Premium gegenüber dem Kurs unmittelbar vor der KE. Der Bruttoemissionserlös belaufe sich demnach auf rund 3,2 Mio. EUR und solle vor allem zur Finanzierung der dynamischen Auftragsentwicklung für Wasserstoff-Tankanlagen dienen. Gepaart mit der im Anschluss an die Übernahme von Petroltecnica vollzogenen KE nutze der Vorstand das von der HV 2023 gewährte bezugsrechtslose genehmigte Kapital damit vollständig aus und habe das Grundkapital in Summe um 10% erhöht. Wenngleich dem Vorstand weiteres genehmigtes Kapital von rund 1,9 Mio. EUR (Nominalkapital) zur Verfügung stehe, gehe Speck davon aus, das weitere Wachstumskapitalerhöhungen auf diesem Kurslevel - deutlich unter dem von ihm ermittelten Fair Value - nicht beabsichtigt seien.Neuer Wasserstoff-Auftrag: Bereits im Vorfeld der KE habe Wolftank bekannt gegeben, als Technologiepartner in einer Bietergemeinschaft mit Gemmo SpA den Auftrag für die Planung und Errichtung einer weiteren Wasserstoff-Tankanlage in Bozen erhalten zu haben. An dem Standort habe Wolftank bereits in 2021 innerhalb von nur neun Wochen eine H2-Betankungsanlage für Wasserstoff-Busse der Südtiroler Verkehrs AG (SASA) aufgebaut, von deren Leistungsfähigkeit sich Speck Ende Mai letzten Jahres selbst vor Ort habe überzeugen können. Auch die neue Anlage werde vor allem für SASA konzipiert, deren Flotte bis 2030 zum Großteil emissionsfreie bzw. emissionsarme Fahrzeuge umfassen solle. Darüber hinaus werde die neue Tankstelle mit einem 700-Bar-Betankungssystem für Wasserstoff-PKW und -LKW ausgestattet. Die neuerliche Ausschreibung habe ein Gesamtauftragsvolumen i.H.v. 5,1 Mio. EUR aufgewiesen, das nun etwa zur Hälfte Wolftank zugehe. Dass Wolftanks Vorstand im Rahmen des jüngsten Capital Markets Updates für das "Projekt SASA" Umsatzvolumina von 24-35 Mio. EUR avisiert habe, zeige nach Erachten des Analysten, dass im Zuge der nächsten Ausschreibungen des ÖPNV-Anbieters mit weiteren Zuschlägen für den H2 Tankanlagenbau zu rechnen sei.Patrick Speck, Analyst der Montega AG, stuft die Wolftank-Adisa Holding-Aktie weiterhin mit "kaufen" ein. (Analyse vom 02.02.2024)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Wolftank-Adisa Holding-Aktie: