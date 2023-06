Börsenplätze Wolftank-Adisa Holding-Aktie:



XETRA-Aktienkurs Wolftank-Adisa Holding-Aktie:

13,30 EUR +4,72% (29.06.2023, 16:01)



ISIN Wolftank-Adisa Holding-Aktie:

AT0000A25NJ6



WKN Wolftank-Adisa Holding-Aktie:

A2PBHR



Ticker-Symbol Wolftank-Adisa Holding-Aktie:

WAH



Wiener Börse-Symbol Wolftank-Adisa Holding-Aktie:

WOLF



Kurzprofil Wolftank-Adisa Holding AG:



Die Wolftank-Adisa Holding AG (ISIN: AT0000A25NJ6, WKN: A2PBHR, Ticker-Symbol: WAH, Wiener Börse-Symbol: WOLF) ist die Muttergesellschaft einer internationalen Unternehmensgruppe mit Fokus auf Umweltschutz-Dienstleistungen bei verschmutzten Böden, Einrichtungen und Gewässern, auf Sanierung und Überwachungen von (Groß-)Tankanlagen sowie full-service Ingenieursdienstleistungen für (LNG-)Tankanlagen.



Das Unternehmen ist weltweit tätig und verfügt über diverse patentierte Anwendungstechnologien unter Zuhilfenahme der eigenentwickelten Hightech-Epoxidharze.



Die Aktie der Wolftank-Adisa Holding AG wird an der Münchener Wertpapierbörse gehandelt und ist ebenfalls im direct market plus Segment der Wiener Börse AG notiert. (29.06.2023/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Die diesem Artikel zugrundeliegende Finanzanalyse / Studie zu dieser Gesellschaft ist im Auftrag dieser Gesellschaft oder einer dieser Gesellschaft nahe stehenden Person oder Unternehmens erstellt worden.





Hamburg (www.aktiencheck.de) - Wolftank-Adisa Holding-Aktienanalyse von der Montega AG:Patrick Speck und Miguel Lago Mascato, Aktienanalysten der Montega AG, raten in ihrer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie der Wolftank-Adisa Holding AG (ISIN: AT0000A25NJ6, WKN: A2PBHR, Ticker-Symbol: WAH, Wiener Börse-Symbol: WOLF).Wolftank habe heute einen Auftrag zur Errichtung von Wasserstoff-Tanksystemen in Italien gemeldet, der zugleich den bis dato größten Auftrag der Unternehmensgruppe im Bereich Wasserstoff darstelle.In seiner Rolle als operativ-industrieller Partner des im Januar mit dem italienischen ÖPNV-Anbieter TPER gegründeten Konsortiums TPH2 sei Wolftank bis Ende 2024 mit der Errichtung von Wasserstoff-Betankungsanlagen für Nahverkehrsbusse an vier Standorten in der Region Emilia Romagna beauftragt worden. Der wegweisende Erstauftrag belaufe sich auf rund 9,5 Mio. Euro und sei Teil eines Rahmenauftrags, der bis 2026 ein Volumen von insgesamt rund 30 Mio. Euro vorsehe. Die Analysten würden davon ausgehen, dass ein geringer Teil der Auftragssumme (MONe: ca. 3 Mio. Euro) bereits im laufenden Jahr als Umsatz realisiert werden könne.Nach eigenen Angaben verspüre Wolftank seit Monaten ein enorm hohes Kundeninteresse an den Wasserstoff-Lösungen des Unternehmens, sodass "weitere substanzielle Aufträge" zu erwarten seien. So stünden nach Erachten der Analysten etwa in der Region Trentino-Südtirol seitens der dortigen ÖPNV-Betreibergesellschaft SASA Auftragsvergaben in einer ähnlichen Größenordnung an, bei denen die Analysten Wolftank angesichts der bereits 2021 in der Landeshauptstadt Bozen errichteten Wasserstoff-Tankstelle in einer Favoritenrolle sähen. Gepaart mit der ihres Erachtens weiterhin positiven Entwicklung in den übrigen Geschäftsfeldern des Segments Wasserstoff & Erneuerbare Energien (Errichtung von LNG-Tankstellen, E-Ladesäulen, mobile H2-Speichersysteme etc.) würden die Analysten ihre Segment-Wachstumsprognosen (CAGR: 2022-2026e: 26,5%) unverändert als realistisch erachten.Als äußerst positiv für das Sentiment von Wolftank würden die Analysten darüber hinaus den anstehenden Börsengang von thyssenkrupp nucera betrachten. Das Unternehmen zähle zu den weltweit führenden Anbietern von Elektrolysetechnologie zur Herstellung von grünem Wasserstoff im industriellen Maßstab und sei damit in einem vorgelagerten Teil der Wertschöpfungskette aktiv. Im ersten Halbjahr des GJ 2022/2023 habe tk nucera eine Umsatzsteigerung auf 306 Mio. Euro (+74% yoy) erzielt, getrieben vor allem von einer Verneunfachung (sic!) der Umsätze im Bereich der alkalischen Wasserelektrolyse (AWE). Auf Basis der jüngst festgelegten Preisspanne dürfte sich die Marktkapitalisierung des Unternehmens auf rund 2,4 bis 2,7 Mrd. Euro belaufen, was bei einem indikativen Jahresumsatz von rund 612 Mio. Euro im Mid Point und unter der Annahme einer Nettoverschuldung von 0 einem EV/Umsatz-Multiple von ca. 4,2x entspreche und signifikant oberhalb der Marktbewertung von Wolftank liege (EV/Umsatz 2023e: 0,9x). Den Unternehmen in unserer aktuellen Peergroup werden im Durchschnitt sogar noch höhere Umsatz-Multiples zugesprochen (Peers EV/Umsatz 2023e: 8,3x), so die Analysten der Montega AG.Patrick Speck und Miguel Lago Mascato, Analysten der Montega AG, sind vom Case weiter überzeugt und bestätigen die Kaufempfehlung und das Kursziel von 18,00 Euro für die Wolftank-Adisa Holding-Aktie. (Analyse vom 29.06.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link