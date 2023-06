Patrick Speck und Miguel Lago Mascato, Analysten der Montega AG, sind aufgrund der gewaltigen Herausforderungen aus der Verkehrs- und Energiewende vom Potenzial des Geschäftsmodells unverändert überzeugt und bekräftigen das Rating "kaufen" für die Wolftank-Adisa Holding-Aktie sowie das Kursziel von 18,00 Euro. (Analyse vom 09.06.2023)



Hamburg (www.aktiencheck.de) - Wolftank-Adisa Holding-Aktienanalyse von der Montega AG:Patrick Speck und Miguel Lago Mascato, Aktienanalysten der Montega AG, raten in ihrer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie der Wolftank-Adisa Holding AG (ISIN: AT0000A25NJ6, WKN: A2PBHR, Ticker-Symbol: WAH, Wiener Börse-Symbol: WOLF).Wolftank-Adisa habe jüngst die finalen Zahlen zum Geschäftsjahr 2022 veröffentlicht, die im Wesentlichen den Analystenprognosen entsprochen hätten. Im Zuge eines Field Trips nach Bozen hätten sich die Analysten zudem mit dem Management intensiv über die Geschäftspotenziale ausgetauscht.Im Gesamtjahr 2022 habe Wolftank Umsatzerlöse i.H.v. 62,7 Mio. Euro (MONe: 64,0 Mio. Euro; Vj.: 44,6 Mio. Euro) erzielt, was ein Wachstum von 40,6% yoy bedeutet habe. Dieses dürfte vor allem auf die seit Dezember 2021 vollkonsolidierte Mares zurückzuführen sein, deren Aktivitäten sich auf die Segmente Umweltsanierung (Gesamtumsatz 2022: 34,9 Mio. Euro; Vj.: 22,8 Mio. Euro) und Wasserstoff & Erneuerbare Energien (19,4 Mio. Euro; Vj.: 10,3 Mio. Euro) auswirken würden. Der Bereich Industriebeschichtungen und Wartung habe geringere Erlöse von 8,5 Mio. Euro (Vj.: 11,6 Mio. Euro), aber mit 22,7% eine starke EBITDA-Marge verzeichnet.Wenngleich Wolftank die Rohstoffkostensteigerungen nach eigenen Angaben zunächst nur eingeschränkt an Kunden habe weitergeben können und zugleich erhöhte Kosten aufgrund der vollen Auftragspipeline im Bereich Wasserstoff-Infrastruktur sowie lange Zeitverzögerungen bei öffentlichen Vergabeprozessen vorgelegen hätten, habe sich das EBITDA spürbar auf 3,6 Mio. Euro (MONe: 3,2 Mio. Euro) verbessert. Operativ habe somit in Summe ein marginal positives Ergebnis von 0,07 Mio. Euro (EBIT) zu Buche gestanden, während die Analysten noch von einem geringen Verlust ausgegangen seien (-0,13 Mio. Euro). Das Nettoergebnis habe sich auf -1,9 Mio. Euro (MONe: -0,9 Mio. Euro) belaufen.Die Wolftank-Gruppe sei mit ihrem Portfolio an Energie- und Umweltlösungen nach Erachten der Analysten hervorragend für die wirtschaftspolitischen Kernfragen dieser Zeit positioniert und erziele messbaren Impact. So seien nach Berechnungen in Zusammenarbeit mit einem unabhängigen Experten über die drei Geschäftszweige CO2-Einsparungen von mehr als 57.000 Tonnen (dv. 98% aus dem Segment Wasserstoff & Erneuerbare Energien) erfolgt, während sich der CO2-Fußabdruck der Gruppe laut unabhängigen Berechnungen und Messungen auf lediglich 4.622 Tonnen belaufen habe (Scope 1, 2, 3). Jede durch die Geschäftstätigkeit von Wolftank emittierte Tonne CO2 sparte global somit mehr als 10 Tonnen CO2 ein.Schon im Februar habe Wolftank in den USA eine Vertriebsniederlassung für mobile Wasserstofftankstellen gegründet. Kürzlich habe das Unternehmen zudem Aufträge i.H.v. 2,5 Mio. Euro aus einem Rahmenvertrag über ca. 4 Mio. Euro seitens mehrerer führender E-Mobility-Anbieter bekannt gegeben. Im Zuge dessen erfolge die Errichtung von über 400 E-Ladesäulen an hoch frequentierten Standorten (Autobahn-Raststätten, Bahnhofsparkplätzen, Tankstellen etc.) in Italien. Insgesamt verdeutliche der jüngste Newsflow nach Erachten der Analysten Wolftanks Positionierung als One-Stop-Shop für eine emissionsfreie Mobilität. Für 2023 ff. würden die Analysten mit einem dynamischeren organischen Wachstumskurs (CAGR 2023-25e: +23,6%) rechnen. Für die Segmente Umweltsanierung und Industriebeschichtungen und Wartung würden die Analysten im Einklang mit dem Unternehmen mittelfristig zweistellige Wachstumsraten von 15 bis 20% erwarten.Das damit einhergehende Umsatzpotenzial Wolftanks habe sich bereits im Anfang des Jahres vermeldeten Auftrag zum Aufbau einer Wasserstoffinfrastruktur für den ÖPNV-Anbieter TPER in Italien abgezeichnet (vgl. Comment vom 31.01.). Bis 2026 sehe das hierzu gegründete Konsortium den Aufbau von H2-Tanksystemen für eine Flotte von 127 Bussen vor, was über die gesamte Umsetzungsphase nach Erachten der Analysten mit einem Umsatzpotenzial von ca. 27,5 Mio. Euro einhergehe. Größere Erlösbeiträge aus dem Projektvolumen dürften für das Wasserstoff-Segment jedoch erst ab 2024 zu beobachten sein.Wenngleich es weiterer Aufträge dieser Art bedürfe, damit sich die von den Analysten antizipierte Umsatz- und Ergebnisentwicklung materialisiere, würden sie aufgrund der Vielzahl an Initiativen zuversichtlich gestimmt bleiben. So liege allein den Planzielen für die EU ein Bedarf zum Bau von rund 1.500 H2-Tankstellen bis 2025 bzw. ca. 5.000 bis 2030 zugrunde (vs. heute: ca. 100). Bei Baukosten für mobile Wasserstoffbetankungsanlagen i.H.v. ca. 0,6 Mio. Euro bzw. größere stationäre Tankstellen von bis zu 3 Mio. Euro erscheine es nicht unrealistisch, dass Wolftank allein im Wasserstoff-Segment mittelfristig ein Erlösniveau von über 150 Mio. Euro erzielen könne. Vor diesem Hintergrund wären die Analystenprognosen sogar zu konservativ, angesichts der noch eingeschränkten Visibilität würden sie diese jedoch vollumfänglich bestätigen.Wolftank habe das GJ 2022 im Rahmen der Erwartungen der Analysten abgeschlossen. In 2023 ff. blicke das Unternehmen ihres Erachtens auch organisch profitablem Wachstum entgegen.