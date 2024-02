Börsenplätze Wolftank-Adisa Holding-Aktie:



Kurzprofil Wolftank-Adisa Holding AG:



Die Wolftank-Adisa Holding AG (ISIN: AT0000A25NJ6, WKN: A2PBHR, Ticker-Symbol: WAH, Wiener Börse-Symbol: WOLF) ist die Muttergesellschaft einer internationalen Unternehmensgruppe mit Fokus auf Umweltschutz-Dienstleistungen bei verschmutzten Böden, Einrichtungen und Gewässern, auf Sanierung und Überwachungen von (Groß-)Tankanlagen sowie full-service Ingenieursdienstleistungen für (LNG-)Tankanlagen.



Das Unternehmen ist weltweit tätig und verfügt über diverse patentierte Anwendungstechnologien unter Zuhilfenahme der eigenentwickelten Hightech-Epoxidharze.



Die Aktie der Wolftank-Adisa Holding AG wird an der Münchener Wertpapierbörse gehandelt und ist ebenfalls im direct market plus Segment der Wiener Börse AG notiert. (11.02.2024/ac/a/nw)



Augsburg (www.aktiencheck.de) - Wolftank-Adisa Holding-Aktienanalyse von der GBC AG:Cosmin Filker, Aktienanalyst der GBC AG, rät in seiner aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Wolftank-Adisa Holding AG (ISIN: AT0000A25NJ6, WKN: A2PBHR, Ticker-Symbol: WAH, Wiener Börse-Symbol: WOLF) zu kaufen.Der Umwelttechnik-Anbieter Wolftank-Adisa Holding AG habe im Geschäftsjahr 2022 den Umsatz um 40,6% auf 62,73 Mio. EUR (VJ: 44,63 Mio. EUR) steigern können. Der Anstieg sei im Wesentlichen auf die deutliche Belebung infolge der Aufhebung der Pandemie-Restriktionen zurückzuführen. Auf Ebene des operativen Ergebnisses (EBIT) sei der Wolftank Adisa Holding AG die Rückkehr in die Gewinnzone mit einem EBIT von 50 TEUR gelungen, das um 1,29 Mio. EUR über dem Vorjahreswert gelegen habe.Im ersten Halbjahr 2023 habe der Konzern seinen Erholungskurs fortgesetzt. Der Umsatz sei gegenüber dem Vorjahr um 3,8% auf 30,05 Mio. EUR gestiegen (VJ: 28,95 Mio. EUR), das EBIT sei aber leicht auf -0,60 Mio. EUR gesunken (VJ: -0,27 Mio. EUR). Das Segment Hydrogen & Renewable Energies, in dem das Wasserstoffgeschäft gebündelt sei, habe mit einem Umsatzplus von 2,60 Mio. EUR den größten Teil zum Umsatzwachstum im ersten Halbjahr beigetragen. Gleichzeitig habe der Auftragsbestand der Wolftank-Gruppe nahezu verdoppelt werden können und liege nun bei 44,1 Mio. EUR (VJ: 22,5 Mio. EUR). Die hohen Kosten im Zusammenhang mit der umfangreichen Auftragspipeline (Teilnahme an Ausschreibungen, Dokumentation etc.) hätten unter anderem das operative Ergebnis belastet.Auch in 2023 habe die Wolftank Group wieder diverse neue Projekte und Kooperationen vermelden können. Besonders hervorzuheben seien die Aufträge des öffentlichen Verkehrsdienstleisters TPER (Volumen: 9,5 Mio. EUR) sowie von Siram Veolia (Volumen: 19,5 Mio. EUR). Letzterer sehe die Planung und den Bau einer Wasserstoffbetankungsanlage für ein Eisenbahnunternehmen vor. Darüber hinaus sei der Wolftank-Gruppe im ersten Halbjahr 2023 der strategische Schritt in den US-Markt gelungen, um die internationale Expansion voranzutreiben. Die Wolftank Group habe zudem den Zuschlag für die Planung und den Bau einer Wasserstoffanlagen in Bozen für ein Gesamtvolumen von 5,1 Mio. EUR erhalten.Auch im Bereich der Umweltdienstleistungen sehe die Wolftank Group in den nächsten Jahren ein erhebliches Umsatzpotenzial. Durch die zunehmende Elektrifizierung der Fahrzeuge und den Überbestand an Tankstellen würden in der Europäischen Union jährlich rund 2.000 Tankstellen zurückgebaut. Zuletzt habe die Wolftank-Gruppe ihre Beteiligung am italienischen Umweltdienstleister Petroltecnica SpA von 10% auf 50% plus eine Aktie aufgestockt. Petroltecnica SpA habe im Jahr 2022 einen Umsatz von 28,9 Mio. EUR erzielt.Auf dieser Basis sollten auf Gesamtjahresebene 2023 alle wesentlichen Kennzahlen deutlich zulegen. Mit Hilfe seines DCF-Bewertungsmodells habe der Analyst für die Wolftank-Adisa Holding AG einen fairen Wert je Aktie von 20,00 EUR ermittelt.Auf Basis des aktuellen Kursniveaus sieht Cosmin Filker, Analyst der GBC AG, Kurspotenzial und vergibt für die Wolftank-Adisa Holding-Aktie das Rating "kaufen". (Analyse vom 09.02.2024)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link