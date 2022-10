Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Kurzprofil Wolftank-Adisa Holding AG:



Die Wolftank-Adisa Holding AG (ISIN: AT0000A25NJ6, WKN: A2PBHR, Ticker-Symbol: WAH, Wiener Börse-Symbol: WOLF) ist die Muttergesellschaft einer internationalen Unternehmensgruppe mit Fokus auf Umweltschutz-Dienstleistungen bei verschmutzten Böden, Einrichtungen und Gewässern, auf Sanierung und Überwachungen von (Groß-) Tankanlagen sowie full-service Ingenieursdienstleistungen für (LNG-)Tankanlagen.



Das Unternehmen ist weltweit tätig und verfügt über diverse patentierte Anwendungstechnologien unter Zuhilfenahme der eigenentwickelten Hightech-Epoxidharze.



Die Aktie der Wolftank-Adisa Holding AG wird an der Münchener Wertpapierbörse gehandelt und ist ebenfalls im direct market plus Segment der Wiener Börse AG notiert. (06.10.2022/ac/a/a)



Hamburg (www.aktiencheck.de) - Wolftank-Adisa Holding-Aktienanalyse von der Montega AG:Miguel Lago Mascato, Aktienanalyst der Montega AG, stuft in ihrer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Wolftank-Adisa Holding AG (ISIN: AT0000A25NJ6, WKN: A2PBHR, Ticker-Symbol: WAH, Wiener Börse-Symbol: WOLF) von "kaufen" auf "halten" herab.Die Wolftank Gruppe habe kürzlich ihren H1-Bericht vorgelegt. Die Geschäftsentwicklung sei dabei auch aufgrund externer Faktoren hinter den Analystenerwartungen zurückgeblieben.Das Unternehmen habe in H1 seinen Umsatz um 42,6% yoy auf 29,0 Mio. Euro steigern können. Der Analyst habe u.a. aufgrund des anorganischen Wachstumsbeitrages, der Wiederaufnahme der China-Aktivitäten und des starken Kerngeschäfts einen Umsatz von 33,0 Mio. Euro erwartet. Unter Berücksichtigung des Konsolidierungseffektes der Mares Slr. (MONe: 9,0 Mio. Euro) sei ein Umsatz auf Vorjahresniveau erzielt worden (-1,2% yoy). Laut Unternehmen seien personelle Kapazitäten gezielt zum Ausbau des Vertriebs allokiert und mit Mares eine anorganische Wachstumschance genutzt worden. Aussagegemäß verfüge man nun über eines von wenigen Ingenieursteams am Markt zur Umrüstung traditioneller Tankstellen auf LNG- bzw. Wasserstoff, sodass Wolftank von der Neuordnung des Energiesektors spürbar profitieren sollte.Nach 6M erziele Wolftank ein EBITDA von 1,4 Mio. Euro (EBITDA-Marge: 4,9%). Dieser Wert zeige eine klare Verbesserung gegenüber dem Vorjahr (-0,2 Mio. Euro), habe aber dennoch unter der Analystenerwartung gelegen (MONe: 2,4 Mio. Euro). Zudem sei die Verbesserung durch einen Anstieg der aktivierten Eigenleistungen determiniert (0,7 Mio. Euro; Vj.: 0,1 Mio. Euro), die im Zuge unterschiedlicher Entwicklungsleistungen v.a. im Wasserstoff-Segment gebildet worden seien. Das EBIT habe mit -0,3 Mio. Euro nur leicht im negativen Bereich gelegen. Der Analyst habe allerdings erwartet, dass Wolftank vor dem Hintergrund einer deutlichen Erlössteigerung bereits 2022 ein spürbar positives Ergebnis ausweise.Wolftank sehe sich kurzfristig mit Herausforderungen in den adressierten Wachstumsmärkten konfrontiert. Im Bereich LNG trage der massiv gestiegene Erdgaspreis dazu bei, dass Projektanfragen nicht in größerem Umfang in konkrete Aufträge überführt werden könnten. Der Analyst gehe davon aus, dass Wolftank auf Konzernlevel aktuell über einen Auftragsbestand im niedrigen zweistelligen Millionenbereich verfüge. Im Wasserstoff-Segment seien unverändert langwierige behördliche Genehmigungsprozesse zu durchlaufen. Basierend auf dem nachteiligen Umfeld positioniere sich der Analyst nunmehr bedeutend konservativer, prognostiziere mittelfristig aber nach wie vor zweistellige Wachstumsraten (CAGR 23e-25e: 19,8%).Wolftank verzeichne im ersten Halbjahr einen anorganisch geprägten Erlösanstieg ggü. der niedrigen Vorjahresbasis und setze den Wachstumskurs fort. Der Analyst sei der Meinung, dass das Unternehmen in attraktiven Märkten unvermindert über eine sehr gute Wettbewerbsposition verfüge. Aufgrund der schwierigen Marktsituation werde Wolftank seines Erachtens kurzfristig jedoch nicht die bisher von ihm antizipierte Umsatzentwicklung verzeichnen können.Miguel Lago Mascato, Analyst der Montega AG, stuft die Wolftank-Adisa Holding-Aktie von "kaufen" auf "halten" herunter und senkt das Kursziel nach Überarbeitung seiner Prognosen deutlich auf 16,00 Euro (zuvor: 24,00 Euro). (Analyse vom 06.10.2022)