Kurzprofil Wolftank-Adisa Holding AG:



Die Wolftank-Adisa Holding AG (ISIN: AT0000A25NJ6, WKN: A2PBHR, Ticker-Symbol: WAH, Wiener Börse-Symbol: WOLF) ist die Muttergesellschaft einer internationalen Unternehmensgruppe mit Fokus auf Umweltschutz-Dienstleistungen bei verschmutzten Böden, Einrichtungen und Gewässern, auf Sanierung und Überwachungen von (Groß-)Tankanlagen sowie full-service Ingenieursdienstleistungen für (LNG-)Tankanlagen.



Das Unternehmen ist weltweit tätig und verfügt über diverse patentierte Anwendungstechnologien unter Zuhilfenahme der eigenentwickelten Hightech-Epoxidharze.



Die Aktie der Wolftank-Adisa Holding AG wird an der Münchener Wertpapierbörse gehandelt und ist ebenfalls im direct market plus Segment der Wiener Börse AG notiert. (21.12.2023/ac/a/a)



Hamburg (www.aktiencheck.de) - Wolftank-Adisa Holding-Aktienanalyse von der Montega AG:Patrick Speck, Aktienanalyst der Montega AG, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie der Wolftank-Adisa Holding AG (ISIN: AT0000A25NJ6, WKN: A2PBHR, Ticker-Symbol: WAH, Wiener Börse-Symbol: WOLF).Im Rahmen eines schwachen Sentiments für den Greentech- und insbesondere den Wasserstoff-Sektor sei auch die Aktie von Wolftank zuletzt deutlich unter Druck gekommen (3M: -29%). Die Aktienanalysten der Montega AG würden dies für ungerechtfertigt halten, da das Unternehmen neben einer spürbaranziehenden Dynamik im jungen Wasserstoff-Geschäft über eine etablierte Stellung als Umweltdienstleister verfüge, die mit der mehrheitlichen Übernahme von Petroltecnica noch erheblich gestärkt worden sei. Des Weiteren würden die Aktienanalysten der Montega AG unverändert vom Erreichen der Jahresziele 2023 ausgehen, was einen starken Verlauf im zweiten Halbjahr bedeuten sollte.Das schwache Sentiment sei neben aufkommenden Zweifeln an der haushaltspolitischen Umsetzbarkeit der Energiewende in Deutschland vor allem genährt worden durch eine zuletzt schwache Entwicklung wesentlicher Peers. So hätten zunehmende Liquiditätssorgen schwer auf dem Kurs des amerikanischen Wasserstoff-Spezialisten Plug Power Inc. ( ISIN US72919P2020 WKN A1JA81 ) gelastet (3M: -45%) und der norwegische Peer Nel ASA ( ISIN NO0010081235 WKN A0B733 ) (3M: -30%) habe sich u.a. mit der Stornierung eines großen Elektrolyseur-Auftragskonfrontiert gesehen. Beide Unternehmen würden darüber hinaus noch signifikant unterhalb des Break Evens operieren (EBITDA 2023e: -626 Mio. USD bzw. -511 Mio. NOK).Auch die Aktie des Elektrolyse-Anlagenbauers thyssenkrupp nucera habe seit dem IPO Anfang Juli rund 20% an Wert verloren. Allerdings habe das Unternehmen jüngst das Geschäftsjahr 2022/2023 (habe per 30.09. geendet) mit einem kräftigen Umsatzplus in Höhe von 70% yoy und einem positiven EBIT erfolgreich abgeschlossen und erwarte auch für das GJ 2023/2024 "ein deutliches Umsatzwachstum im mittleren zweistelligen Prozent-Bereich", wobei für das EBIT wegen Anlaufkosten ein erheblicher Rückgang in den negativen Bereich erwartet werde.Im Vergleich zu den angesprochenen Peers überzeuge die Aktienanalysten der Montega AG die avisierte Entwicklung bei Wolftank weitaus mehr. So dürfte das Unternehmen im laufenden Jahr nicht nur die operative Gewinnschwelle bequem überschreiten, sondern den profitablen Wachstumskurs in 2024 fortsetzen können. Konkret würden die Aktienanalysten der Montega AG für das zweite Halbjahr mit einem Umsatzwachstum von 64,5% yoy auf 55,6 Mio. Euro (H1: 30,1 Mio. Euro) und einem EBITDA von 4,0 Mio. Euro (H1: 1,0 Mio. Euro) rechnen. Für 2024 habe der Vorstand bereits Erlöse zwischen 100 und 120 Mio. Euro in Aussicht gestellt, wobei die Aktienanalysten der Montega AG infolge der Konsolidierung von Petroltecnica (MONe 2023: Umsatz >35 Mio. Euro; EBITDA-Marge >10%) und der erkennbaren Erfolge aus der Wasserstoff-Pipeline (vgl. Großaufträge von Siram Veolia und TPER) schon jetzt von einem Übertreffen der Zielspanne ausgehen würden. SFC Energy (1,9x) erheblich höhere Bewertungen aufweisen. Bemerkenswert sei nach Erachten der Aktienanalysten der Montega AG, dass schon auf Basis der letztjährigen Umsätze im Segment Wasserstoff & Erneuerbare Energien (19,4 Mio. Euro) ein Umsatz-Multiple im Mittel der Peergroup (3,2x) annähernd den aktuellen EV rechtfertigen würde, worin aber Wolftanks führende Marktpositionierung als Umweltdienstleister und Tanksanierer (Umsatzanteil >60%) noch keinerlei Berücksichtigung finde.Die Aktienanalysten der Montega AG würden den Kursrücksetzer bei Wolftank allein für sentimentgetrieben halten und sähen darin eine attraktive (Nach-)Kaufgelegenheit.Entsprechend bestätigt Patrick Speck, Aktienanalyst der Montega AG, seine Prognosen und bekräftigt das Rating "kaufen" sowie das Kursziel von 22,00 Euro für die Wolftank-Adisa Holding-Aktie. (Analyse vom 21.12.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link