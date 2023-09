Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Die Wolftank-Adisa Holding AG (ISIN: AT0000A25NJ6, WKN: A2PBHR, Ticker-Symbol: WAH, Wiener Börse-Symbol: WOLF) ist die Muttergesellschaft einer internationalen Unternehmensgruppe mit Fokus auf Umweltschutz-Dienstleistungen bei verschmutzten Böden, Einrichtungen und Gewässern, auf Sanierung und Überwachungen von (Groß-)Tankanlagen sowie full-service Ingenieursdienstleistungen für (LNG-)Tankanlagen.



Das Unternehmen ist weltweit tätig und verfügt über diverse patentierte Anwendungstechnologien unter Zuhilfenahme der eigenentwickelten Hightech-Epoxidharze.



Die Aktie der Wolftank-Adisa Holding AG wird an der Münchener Wertpapierbörse gehandelt und ist ebenfalls im direct market plus Segment der Wiener Börse AG notiert. (25.09.2023/ac/a/a)



Hamburg (www.aktiencheck.de) - Wolftank-Adisa Holding-Aktienanalyse von der Montega AG:Patrick Speck und Miguel Lago Mascato, Aktienanalysten der Montega AG, raten in ihrer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie der Wolftank-Adisa Holding AG (ISIN: AT0000A25NJ6, WKN: A2PBHR, Ticker-Symbol: WAH, Wiener Börse-Symbol: WOLF).Wolftank habe heute den H1-Bericht 2023 veröffentlicht und darin erstmals eine konkrete Guidance für das laufende Jahr vorgelegt. Diese liege im Rahmen der Analysten-Erwartungen.In H1 sei der Konzernumsatz moderat um 3,8% yoy auf 30,1 Mio. Euro gestiegen. Dabei habe das Segment Wasserstoff & Erneuerbare Energien deutlich auf 9,6 Mio. Euro zugelegt (ca. +37% yoy), während sich der Bereich Umweltsanierungen mit 17,1 Mio. Euro (Vj.: 17,0 Mio. Euro) seitwärts entwickelt habe. Im Segment Industriebeschichtungen und Wartung sei aufgrund des Auslaufens zweier großer Sanierungskampagnen in Italien und Frankreich dagegen ein Umsatzrückgang auf 3,4 Mio. Euro (Vj.: 5,0 Mio. Euro) zu verzeichnen gewesen.Durch die Einführung der Beschichtungstechnologie in Brasilien habe Wolftank jüngst jedoch bereits neue Wachstumspotenziale erschließen können, die ab 2024 zum Tragen kommen dürften. Ebenso deute der per 30.06. signifikant gesteigerte Auftragsbestand in Höhe von 44,1 Mio. Euro (Vj.: 22,5 Mio. Euro) auf ein anziehendes organisches Wachstumstempo hin. Dieser dürfte trotz nach wie vor langer öffentlicher Vergabeprozesse nahezu ausschließlich auf den Bereich Wasserstoff entfallen, da die anderen beiden Segmente in erster Linie über Rahmenverträge arbeiten würden.Darüber hinaus habe Wolftank angegeben, in H1 Angebote von 158 Mio. Euro für Wasserstoffprojekte platziert zu haben. Nicht zuletzt sei mit Matrix Service Inc. jüngst eine Kooperationsvereinbarung für die Auftragsfertigung und Montage von Wolftanks Hydrogen Smart Container (HSC) in den USA geschlossen worden. Ergebnisseitig hätten hohe Rohstoffpreise sowie die Vorleistungen der vollen Wasserstoff-Pipeline indes zu einem niedrigeren operativen Ergebnis (EBITDA) in H1 von 1,0 Mio. Euro geführt (Vj.: 1,4 Mio. Euro).Da der Ausblick vor allem ergebnisseitig zunächst ambitioniert anmute, würden die Analysten ihre Prognosen für 2023 unverändert beibehalten. Für 2024 gehe Wolftank davon aus, Erlöse zwischen 100 und 120 Mio. Euro bei einer weiter verbesserten Profitabilität zu erzielen. Dies würden die Analysten hingegen schon aufgrund des dann ganzjährigen Beitrags von Petroltecnica (MONe Umsatz 2023: über 35 Mio. Euro) als konservativ erachten und oberhalb der Spanne positioniert bleiben. Die 2023er Guidance deute für H2 auf eine Ziel-EBITDA-Marge von über 9% hin, die sie Wolftank somit auch im nächsten Jahr weiterhin zutrauen würden.Wolftank sollte von H2 an die Früchte der intensiven Bemühungen im Wasserstofffeld ernten können.Patrick Speck und Miguel Lago Mascato, Aktienanalysten der Montega AG, sehen sich in ihrer optimistischen Einschätzung des Investment Cases bestätigt und behalten ihr "kaufen"-Rating und das Kursziel von 22,00 Euro für die Wolftank-Adisa Holding-Aktie unverändert bei. (Analyse vom 25.09.2023)