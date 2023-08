Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Kurzprofil Wolftank-Adisa Holding AG:



Die Wolftank-Adisa Holding AG (ISIN: AT0000A25NJ6, WKN: A2PBHR, Ticker-Symbol: WAH, Wiener Börse-Symbol: WOLF) ist die Muttergesellschaft einer internationalen Unternehmensgruppe mit Fokus auf Umweltschutz-Dienstleistungen bei verschmutzten Böden, Einrichtungen und Gewässern, auf Sanierung und Überwachungen von (Groß-)Tankanlagen sowie full-service Ingenieursdienstleistungen für (LNG-)Tankanlagen.



Das Unternehmen ist weltweit tätig und verfügt über diverse patentierte Anwendungstechnologien unter Zuhilfenahme der eigenentwickelten Hightech-Epoxidharze.



Die Aktie der Wolftank-Adisa Holding AG wird an der Münchener Wertpapierbörse gehandelt und ist ebenfalls im direct market plus Segment der Wiener Börse AG notiert. (22.08.2023/ac/a/a)



Hamburg (www.aktiencheck.de) - Wolftank-Adisa Holding-Aktienanalyse von der Montega AG:Patrick Speck und Miguel Lago Mascato, Aktienanalysten der Montega AG, raten in ihrer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie der Wolftank-Adisa Holding AG (ISIN: AT0000A25NJ6, WKN: A2PBHR, Ticker-Symbol: WAH, Wiener Börse-Symbol: WOLF).Die Analysten hätten gestern mit Wolftanks CEO Dr. Peter Werth einen ESG Call über CONNECT durchgeführt, in dem umfassend über die Nachhaltigkeitsstrategie und -KPIs der Gruppe berichtet worden sei. Kurz zuvor habe das Unternehmen darüber hinaus die Einführung seiner innovativen Tanksanierungstechnologie in einem neuen Wachstumsmarkt bekannt gegeben.Eine neue Norm für die Lagerung von entzündlichen und brennbaren Flüssigkeiten (NBR 16619) erlaube in Brasilien für bestehende unterirdische Tankanlagen von nun an die Umwandlung von einwandigen in doppelwandige Tanks, was durch den Einsatz des patentierten DOPA®-Systems von Wolftank ermöglicht werde. Die Gruppe sei bereits seit 2020 vor Ort mit der Tochter Wolftank Latinoamérica aktiv und rolle nach ersten erfolgreichen Pilot-Projekten die DOPA®-Beschichtungslösung nun flächendeckend für ein führendes südamerikanisches Energieunternehmen aus.Das signifikante Marktpotenzial zeige sich darin, dass in Brasilien rund 42.000 Tankstellen mit ca. 147.000 unterirdischen Tanks existieren würden, die sich mit einem Durchschnittsalter von 23 Jahren in der Regel dem Ende ihrer Lebensdauer nähern würden. In den kommenden fünf Jahren sollten im Markthochlauf rund 3.000 dieser Tanks saniert werden.Wolftanks marktführende Stellung im Bereich Tanksanierung fuße auf mehr als dreißig Jahren Erfahrung und mehr als 25.000 sanierten Tanks. Durch den Einsatz der DOPA®-Technologie würden die Tanks u.a. mittels Epoxidharzen wieder in einen neuwertigen Zustand versetzt, sodass kein zeit-, kosten- und ressourcenintensiver Austausch erfolgen müsse.Wolftanks größter Hebel bezüglich der Dekarbonisierung liege jedoch im Segment Wasserstoff & Erneuerbare Energien, das in 2022 in Summe für 98% der erzielten CO2-Einsparungen von ca. 57.000 Tonnen verantwortlich gezeichnet habe. Über alle drei Segmente hinweg zahle das Geschäftsmodell neben dem Klimaschutz aber auf vier der fünf weiteren Umweltziele der EU-Taxonomie positiv ein (Schutz von Wasser- und Meeres-ressourcen; Übergang zur Kreislaufwirtschaft; Vermeidung von Umweltverschmutzung; Schutz von Biodiversität und Ökosystemen), wie der CEO im ESG Call dargelegt habe.Wolftanks Geschäftsmodell erziele in der Breite einen hohen ökologischen Impact und dürfte in den kommenden Jahren von diversen strukturellen Treibern erheblich profitieren.Bei Ausschöpfung des vollen Potenzials sollten sich die Prognosen als zu konservativ erweisen, bis auf Weiteres aber bestätigen Patrick Speck und Miguel Lago Mascato, Aktienanalysten der Montega AG, diese ebenso wie das Kursziel von 18,00 Euro und das "kaufen"-Rating für die Wolftank-Adisa Holding-Aktie. (Analyse vom 22.08.2023)