Börsenplätze Wolftank-Adisa Holding-Aktie:



Börse Frankfurt-Aktienkurs Wolftank-Adisa Holding-Aktie:

11,30 EUR -0,88% (23.01.2024, 09:15)



XETRA-Aktienkurs Wolftank-Adisa Holding-Aktie:

11,50 EUR (22.01.2024)



ISIN Wolftank-Adisa Holding-Aktie:

AT0000A25NJ6



WKN Wolftank-Adisa Holding-Aktie:

A2PBHR



Ticker-Symbol Wolftank-Adisa Holding-Aktie:

WAH



Wiener Börse-Symbol Wolftank-Adisa Holding-Aktie:

WOLF



Kurzprofil Wolftank-Adisa Holding AG:



Die Wolftank-Adisa Holding AG (ISIN: AT0000A25NJ6, WKN: A2PBHR, Ticker-Symbol: WAH, Wiener Börse-Symbol: WOLF) ist die Muttergesellschaft einer internationalen Unternehmensgruppe mit Fokus auf Umweltschutz-Dienstleistungen bei verschmutzten Böden, Einrichtungen und Gewässern, auf Sanierung und Überwachungen von (Groß-)Tankanlagen sowie full-service Ingenieursdienstleistungen für (LNG-)Tankanlagen.



Das Unternehmen ist weltweit tätig und verfügt über diverse patentierte Anwendungstechnologien unter Zuhilfenahme der eigenentwickelten Hightech-Epoxidharze.



Die Aktie der Wolftank-Adisa Holding AG wird an der Münchener Wertpapierbörse gehandelt und ist ebenfalls im direct market plus Segment der Wiener Börse AG notiert. (23.01.2024/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Die diesem Artikel zugrundeliegende Finanzanalyse / Studie zu dieser Gesellschaft ist im Auftrag dieser Gesellschaft oder einer dieser Gesellschaft nahe stehenden Person oder Unternehmens erstellt worden.





Hamburg (www.aktiencheck.de) - Wolftank-Adisa Holding-Aktienanalyse von der Montega AG:Patrick Speck, Aktienanalyst der Montega AG, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie der Wolftank-Adisa Holding AG (ISIN: AT0000A25NJ6, WKN: A2PBHR, Ticker-Symbol: WAH, Wiener Börse-Symbol: WOLF).Der Analyst habe jüngst am Capital Markets Update von Wolftank mit Fokus auf die Aktivitäten des Unternehmens im Bereich Wasserstoff teilgenommen. Neben der Einordnung der Potenziale von Wasserstoff als Energieträger für eine emissionsfreie Mobilität seien die für Wolftank bedeutsamsten internationalen Märkte und konkrete Projekte zum Aufbau der Wasserstoff-Infrastruktur detaillierter vorgestellt worden.In Europa seien heute rund 135.000 Tankstellen für ca. 271 Mio. Fahrzeuge mit Verbrennungsmotor in Betrieb. Während sich der Neubau auf einem historischen Minimum befinde, sei die Sanierung, der häufig in die Jahre gekommenen Tankinfrastruktur, die bevorzugte Wahl.Für das Geschäftsfeld Industriebeschichtungen & Wartung ermögliche dies nach Einschätzung des Vorstands eine organische CAGR von rund 15%. Zugleich dürften alleine in der EU in den nächsten zwei Jahrzehnten im Zuge der Abkehr von flüssigen fossilen Kraftstoffen pro Jahr durchschnittlich rund 2.000 herkömmliche Tankstellen abgebaut werden, was für die Dekontamination der verschmutzen Böden ein Umsatzpotenzial von rund 200.000 Euro pro Rückbauprojekt berge. Im Segment Umweltsanierung sollte dies organische Wachstumsraten von rund 12% p.a. ermöglichen.Beide Geschäftsfelder würden seit Jahrzehnten zum Kerngeschäft von Wolftank zählen und knapp 70% des Konzernumsatzes ausmachen. Daneben würden auf Basis der "Hydrogen Roadmap Europe" in der EU bis 2026 ca. 1.750 und bis 2030 insgesamt etwa 5.000 (mobile) Wasserstoff-Tankstellen (Hydrogen Refueling Stations - HRS) benötigt. Bei einer durchschnittlichen Investitionssumme von ca. 0,6 Mio. EUR für mobile und bis zu 3 Mio. EUR für stationäre HRS ergebe sich für Wolftank ein Gesamtmarkt mit einem adressierbaren Volumen von mindestens 1,5 Mrd. EUR, wovon der Vorstand einen Marktanteil von über 10% anstrebe.Dies verdeutliche aktuell die Ausschreibung des italienischen ÖPNV-Anbieters SASA für den Neubau (Meran) und die Erweiterung (Bozen) von H2-Betankungsanlagenfür Busse, im Zuge derer ab 2025 ff. Umsatzvolumina von 24 bis 35 Mio. EUR im Raum stünden. Da die bestehende H2-Tankstelle in Bozen bereits von Wolftank errichtet worden sei, sehe der Analyst das Unternehmen hier in der Favoritenrolle. Er erachte seine Wachstumsprognosen auf Basis dieser und weiterer dargestellter Leads als visibel und mittelfristig sogar konservativ. Zudem seien im Wasserstoff-Geschäft überdurchschnittliche Bruttomargen von 40 bis 45% zu erwarten, was er auf die hier noch stärkere Wettbewerbsposition Wolftanks zurückführe. Auch ertragsseitig halte er an seinen Schätzungen somit fest.Im Unterschied zu einigen "Wasserstoff-Pure-Plays" aus der Peergroup verfüge Wolftank über ein etabliertes und zukunftsträchtiges Kerngeschäft. Der Wasserstoffkommt gewissermaßen "on top" und sollte sich bei ausreichender Materialisierung als Katalysator erweisen. Der Analyst sei davon überzeugt, dass die Dynamik des Geschäftsfelds spürbar zunehme und erachte vor diesem Hintergrund die Bewertung der Aktie als deutlich zu niedrig.Demnach bekräftigt Patrick Speck, Aktienanalyst der Montega AG, das Rating "kaufen" und das Kursziel von 22,00 EUR für die Wolftank-Adisa Holding-Aktie. (Analyse vom 23.01.2024)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link