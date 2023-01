Börsenplätze Wolftank-Adisa Holding-Aktie:



Kurzprofil Wolftank-Adisa Holding AG:



Die Wolftank-Adisa Holding AG (ISIN: AT0000A25NJ6, WKN: A2PBHR, Ticker-Symbol: WAH, Wiener Börse-Symbol: WOLF) ist die Muttergesellschaft einer internationalen Unternehmensgruppe mit Fokus auf Umweltschutz-Dienstleistungen bei verschmutzten Böden, Einrichtungen und Gewässern, auf Sanierung und Überwachungen von (Groß-) Tankanlagen sowie full-service Ingenieursdienstleistungen für (LNG-)Tankanlagen.



Das Unternehmen ist weltweit tätig und verfügt über diverse patentierte Anwendungstechnologien unter Zuhilfenahme der eigenentwickelten Hightech-Epoxidharze.



Die Aktie der Wolftank-Adisa Holding AG wird an der Münchener Wertpapierbörse gehandelt und ist ebenfalls im direct market plus Segment der Wiener Börse AG notiert. (31.01.2023/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Die diesem Artikel zugrundeliegende Finanzanalyse / Studie zu dieser Gesellschaft ist im Auftrag dieser Gesellschaft oder einer dieser Gesellschaft nahe stehenden Person oder Unternehmens erstellt worden.





Hamburg (www.aktiencheck.de) - Wolftank-Adisa Holding-Aktienanalyse von der Montega AG:Miguel Lago Mascato, Aktienanalyst der Montega AG, rät in ihrer aktuellen Aktienanalyse wieder zum Kauf der Aktie der Wolftank-Adisa Holding AG (ISIN: AT0000A25NJ6, WKN: A2PBHR, Ticker-Symbol: WAH, Wiener Börse-Symbol: WOLF).Wolftank habe jüngst einen weiteren Erfolg im Wasserstoff-Segment vermeldet. Zukünftig werde das Unternehmen demnach in einem Konsortium für den Aufbau einer Wasserstoff-Infrastruktur in Norditalien verantwortlich sein. Die kürzlich durchgeführte Kapitalerhöhung bringe für dieses Vorhaben und die weiteren Expansionspläne den finanziellen Gestaltungsraum. Mittlerweile verfüge der Konzern über ein massives Umsatzpotenzial im H2-Segment, welches mittelfristig in einem deutlichen Erlös- und Profitabilitätsanstieg resultieren sollte.Im Konsortium mit dem Unternehmen TPER, einem öffentlichen Personenbeförderungsunternehmen in der italienischen Region Emilia Romagna, werde Wolftank künftig maßgeblich beim Aufbau einer Wasserstoff-Infrastruktur mitwirken. Diese solle bis 2026 vollständig in der Region installiert sein. In einem ersten Schritt sollten 127 Busse der TPER-Flotte für die H2-Betankung umgerüstet und entsprechende Tanksysteme bereitgestellt werden. Wolftank bringe hierbei seine langjährige Expertise im Bereich der Fahrzeugbefüllung ein. Erste Umsätze dürften bereits in 2023 entstehen (MONe: 1,7 Mio. Euro). Das Gesamtauftragsvolumen dürfte im mittleren zweistelligen Mio.-Euro-Bereich liegen (MONe: 27,5 Mio. Euro).Das Vorhaben werde wohlgemerkt von der jüngst vermeldeten Zusammenarbeit zwischen Wolftank und Arthur Bus profitieren. Im Verbund würden die Partner eine Vertikallösung entwickeln, die aus H2- Busflotten und einer entsprechenden Kraftstoffversorgung für ÖPNV-Unternehmen bestehe.Zur Finanzierung diene u.a. die jüngst abgeschlossene 10%-Kapitalerhöhung von Wolftank im Umfang von 5,9 Mio. Euro (420.570 neue Aktien; Bezugspreis: 14,00 Euro), die das Grundkapital auf 4,8 Mio. Euro erhöhe. Dabei habe als neuer strategischer Investor die auf Beteiligungen und Projektentwicklungen im Immobilienbereich spezialisierte Baywobau Invest GmbH gewonnen werden können, die fortan das weitere Wachstum vornehmlich bei der Abwicklung von Großprojekten unterstützen solle.Der jüngste Newsflow untermale die Attraktivität des Investment Cases. Aufgrund des aktuellen Bewertungsniveaus und dem verbesserten operativen Momentum empfiehlt Miguel Lago Mascato, Aktienanalyst der Montega AG, die Aktie wieder zum Kauf. Die Berücksichtigung der Wachstumsperspektiven aus dem TPER-Konsortium würden ein erhöhtes Kursziel von 18,00 Euro (vorher: 16,00 Euro) ergeben. (Analyse vom 31.01.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link