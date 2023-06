ISIN Wolftank-Adisa Holding-Aktie:

AT0000A25NJ6



WKN Wolftank-Adisa Holding-Aktie:

A2PBHR



Ticker-Symbol Wolftank-Adisa Holding-Aktie:

WAH



Wiener Börse-Symbol Wolftank-Adisa Holding-Aktie:

WOLF



Kurzprofil Wolftank-Adisa Holding AG:



Die Wolftank-Adisa Holding AG (ISIN: AT0000A25NJ6, WKN: A2PBHR, Ticker-Symbol: WAH, Wiener Börse-Symbol: WOLF) ist die Muttergesellschaft einer internationalen Unternehmensgruppe mit Fokus auf Umweltschutz-Dienstleistungen bei verschmutzten Böden, Einrichtungen und Gewässern, auf Sanierung und Überwachungen von (Groß-)Tankanlagen sowie full-service Ingenieursdienstleistungen für (LNG-)Tankanlagen.



Das Unternehmen ist weltweit tätig und verfügt über diverse patentierte Anwendungstechnologien unter Zuhilfenahme der eigenentwickelten Hightech-Epoxidharze.



Die Aktie der Wolftank-Adisa Holding AG wird an der Münchener Wertpapierbörse gehandelt und ist ebenfalls im direct market plus Segment der Wiener Börse AG notiert. (29.06.2023/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Wolftank-Adisa Holding-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt im Interview mit "Der Aktionär TV" die Aktie der Wolftank-Adisa Holding AG (ISIN: AT0000A25NJ6, WKN: A2PBHR, Ticker-Symbol: WAH, Wiener Börse-Symbol: WOLF) unter die Lupe.Wolftank-Adisa hätten bisher nur wenige Investoren auf dem Zettel. Das könnte sich aber in Zukunft ändern. Dekarbonisierung des Verkehrs und emissionsfreie Mobilität sei das Credo des Innsbrucker Unternehmens. Aber auch die Sanierung der Infrastruktur der herkömmlichen Tankstellen gehöre zum Geschäft der Tiroler. Damit habe Wolftank-Adisa ein recht zukunftsorientiertes und interessantes Geschäftsmodell. Operativ habe das Unternehmen zuletzt jedoch mit dem steigenden Kostendruck zu kämpfen gehabt, was auch die Aktie ausgebremst habe. Angesichts der guten Geschäftsperspektiven könnten mutige Anleger aber einen Fuß in die Tür stellen, so Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" im Interview mit "Der Aktionär TV". (Analyse vom 28.06.2023)Hinweis auf Interessenkonflikte: Aktien von Medios und Derivate auf TRATON befinden sich in einem Real-Depot der Börsenmedien AG.Das vollständige Interview mit Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" im "Der Aktionär TV" können Sie HIER abrufen.Börsenplätze Wolftank-Adisa Holding-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Wolftank-Adisa Holding-Aktie:13,30 EUR +4,72% (29.06.2023, 17:35)