Wolfspeed Inc. (ISIN: US9778521024, WKN: A3C4QG, NYSE Ticker-Symbol: WOLF) ist in der Siliziumkarbid-Technologie und -Produktion tätig. Wolfspeed konzentriert sich auf Materialien und Bauelemente aus Siliziumkarbid und Galliumnitrid (GaN) für Leistungs- und Hochfrequenzanwendungen (RF). Zu den Produktfamilien von Wolfspeed gehören Siliziumkarbid- und GaN-Materialien, Leistungsschaltgeräte und Hochfrequenz (HF)-Bauteile für verschiedene Anwendungen wie Elektrofahrzeuge, Schnellladung, 5G, erneuerbare Energien und Speicherung sowie Luft- und Raumfahrt und Verteidigung. Zu den Stromversorgungsprodukten von Wolfspeed gehören diskrete Siliziumkarbid-MOSFETs (SiC), diskrete SiC-Schottky-Dioden, SiC-MOSFETs und SiC-Schottky-Dioden ohne Chip, SiC-Leistungsmodule, Gate-Treiber-Boards, Referenzdesigns und Evaluierungskits. Zu den RF-Produkten von Wolfspeed gehören alle Luft- und Raumfahrt- und Verteidigungsprodukte, Kommunikationsinfrastrukturen, Allzweck-Breitband, 28-V-Allzweck-Breitband, 40-V-Allzweck-Breitband, 50 V, C-Band, L-Band, S-Band, X-Band und Satellitenkommunikation. (17.08.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Wolfspeed-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Max Gross vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Wolfspeed Inc. (ISIN: US9778521024, WKN: A3C4QG, NYSE Ticker-Symbol: WOLF) unter die Lupe.Der Hersteller von Siliziumkarbid-Halbleitern verliere nach schwachen Quartalszahlen zweistellig und sei damit auf Crashkurs. Wolfspeed gelinge nicht, profitabel zu wirtschaften. Das wäre für Anleger vielleicht zu verschmerzen, wenn wenigstens das Wachstum stimmen würde, aber auch davon könne trotz des anhaltenden Rückenwindes für Siliziumkarbid-Halbleiter keine Rede sein. Auch beim Ausblick auf das kommenden Quartal habe Wolfspeed nicht überzeugen können.Auch auf die gestern präsentierten Zahlen würden Investoren verschnupft reagieren. Nachbörslich hätten sich die Verluste am gestrigen Abend auf bis zu 15% belaufen. Ähnlich schwach dürfte Wolfspeed heute eröffnen. Damit beschleunige sich nicht nur der seit vergangenem Jahr anhaltende Abwärtstrend, es würden, sollte die langjährige Unterstützung bei etwa 43 USD dem Verkaufsdruck nicht standhalten, auch neue Mehrjahrestiefs drohen.Trotz hoher Nachfrage nach Siliziumkarbid-Halbleitern gelinge es Wolfspeed nicht vom Rückenwind der Branche zu profitieren. Profitabilität sei nach den gestern vorgelegten Quartalszahlen nicht in Sicht, Wachstum auch nicht. Dafür werde die Aktie heute abgestraft, so Max Gross vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 17.08.2023)Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Wolfspeed.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link