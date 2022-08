Börsenplätze Wolfspeed-Aktie:



Wolfspeed Inc. (ISIN: US9778521024, WKN: A3C4QG, NYSE Ticker-Symbol: WOLF) ist in der Siliziumkarbid-Technologie und -Produktion tätig. Wolfspeed konzentriert sich auf Materialien und Bauelemente aus Siliziumkarbid und Galliumnitrid (GaN) für Leistungs- und Hochfrequenzanwendungen (RF). Zu den Produktfamilien von Wolfspeed gehören Siliziumkarbid- und GaN-Materialien, Leistungsschaltgeräte und Hochfrequenz (HF)-Bauteile für verschiedene Anwendungen wie Elektrofahrzeuge, Schnellladung, 5G, erneuerbare Energien und Speicherung sowie Luft- und Raumfahrt und Verteidigung. Zu den Stromversorgungsprodukten von Wolfspeed gehören diskrete Siliziumkarbid-MOSFETs (SiC), diskrete SiC-Schottky-Dioden, SiC-MOSFETs und SiC-Schottky-Dioden ohne Chip, SiC-Leistungsmodule, Gate-Treiber-Boards, Referenzdesigns und Evaluierungskits. Zu den RF-Produkten von Wolfspeed gehören alle Luft- und Raumfahrt- und Verteidigungsprodukte, Kommunikationsinfrastrukturen, Allzweck-Breitband, 28-V-Allzweck-Breitband, 40-V-Allzweck-Breitband, 50 V, C-Band, L-Band, S-Band, X-Band und Satellitenkommunikation. (22.08.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Wolfspeed-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Florian Söllner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Wolfspeed Inc. (ISIN: US9778521024, WKN: A3C4QG, NYSE Ticker-Symbol: WOLF) unter die Lupe.Die Verkäufe klassischer Autos würden stagnieren - doch moderne Elektroautos seien beliebt wie nie. Der Trend hin zu großer Reichweite sorge dabei für einen SiC-Boom.Tesla (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T) habe frühzeitig auf SiC-Halbleiter gesetzt. Eine Entwicklung, die branchenweit Tempo aufnehme. Der Anbieter von Siliziumkarbid-Lösungen, Wolfspeed, liefere an General Motors und Start-up Lucid. Das Hochfahren der Produktion gelinge dem Pure-Play überraschend gut.Jüngst habe die HSR-Empfehlung ein 57-prozentiges Umsatzplus auf 229 Mio. Dollar für das abgelaufene Quartal gemeldet. Die Rohmarge sei dabei von 32 auf 37 Prozent gestiegen.Hintergrund: Halbleiter auf Basis von Siliziumkarbid SiC seien bei gleicher Schaltleistung nur ein Zehntel so groß wie ihre Siliziumkollegen und geben nur 50 Prozent der Hitze ab. Damit gelinge mit SiC-Invertern eine deutliche Reichweitenerhöhung bei Elektroautos. Bereits im März sagte uns etwa Infineon, dass auch SMA Solar "ein guter Kunde" sei, so Florian Söllner. Die verstärkt von Solar-Inverterherstellern eingesetzte SiC-Technologie habe "viele Vorteile."Wem die Hot-Stock-Report-Empfehlung Wolfspeed kurzfristig zu heiß gelaufen sei, dem sei ein noch unentdeckter SiC-Profiteur nahegelegt. Dessen Geschäftsführer sagte uns im Interview, man wolle die Produktion von SiC "deutlich aufzustocken", so Florian Söllner. Indirekt profitiere man zudem von einem neuen Milliardenauftrag eines "großen deutschen Autoherstellers." Fazit in der aktuellen Ausgabe des Hot Stock Report: Der Geheimtipp könnte bald zünden. (Analyse vom 22.08.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link