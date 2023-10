Auch die Klagen über einen Auftragsmangel in der Branche würden immer lauter, derzeit würden sich 46,6 Prozent der Firmen betroffen zeigen, nach 44,2 Prozent im August. "Das ist eine Verdreifachung innerhalb der letzten zwölf Monate. Die Entwicklung ist dramatisch", ergänze Wohlrabe. Die Umfrage sei aber noch vor dem Wohnungsbaugipfel der Regierung Ende September gemacht worden. Es bleibe abzuwarten, ob die angekündigten Maßnahmen den Wohnungsbau beleben könnten.



Geldgeber würden Portemonnaies zuhalten



Auch die Finanzierer von Immobilien seien aktuell wegen der hohen Zinsen und hohen Kosten zurückhaltend. Der Deutsche Immobilienfinanzierungsindex Difi, den der Branchendienstleister JLL zusammen mit dem Hamburgischen Weltwirtschaftsinstitut erstelle, habe im dritten Quartal bei minus 33,5 Punkten und damit im tiefroten Bereich gelegen. Allerdings sei er gegenüber dem Vorquartal etwas gestiegen, wie die "Frankfurter Allgemeine Zeitung" melde.



Insbesondere für Gewerbeimmobilien seien die Aussichten nicht gut, sodass sich Geldgeber zurückhalten würden. Vielerorts würden die Bewertungen von Gebäuden sinken, so die "FAZ". Parallel führe der Trend zum Homeoffice zu teils hohen Leerständen. Damit steige die Gefahr, dass einige Kreditnehmer ihre Verbindlichkeiten nicht mehr bedienen könnten. Hinzu komme, dass die Aufsicht die Gangart verschärfe, die Europäische Zentralbank etwa befürchte, dass Banken zu zögerlich damit seien, Risikovorsorge für Immobilienkredite zu bilden, schreibe die Zeitung. (17.10.2023/ac/a/m)







