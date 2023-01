Dow Jones Industrial



Der Dow Jones (ISIN: US2605661048, WKN: 969420) habe in der vergangenen Woche 2,7% verloren. Er habe bei 33.375 Punkten geschlossen. Belastet hätten auch Quartalszahlen von Goldman Sachs (ISIN: US38141G1040, WKN: 920332, Ticker-Symbol: GOS, NYSE-Symbol: GS), die abverkauft worden seien. Der NASDAQ Composite (ISIN: XC0009694271, WKN: 969427) hingegen habe um 0,6% zulegen können. Nachdem die US-Börsen auf schwächere Konjunkturdaten in den letzten Wochen durchaus positiv reagiert hätten, hätten schwache Umsatzdaten (-1,1% für den Dezember) des Einzelhandels und eine schwache Industrieproduktion (-0,7%) dieses Muster durchbrochen. Der Industriesektor sei deshalb auch der schwächste Sektor im S&P 500 (ISIN: US78378X1072, WKN: A0AET0) mit einem Minus auf Wochenbasis von 3,4% gewesen. Diese Abschwächung sei gewünscht von der US-Notenbank, einige Notenbanker in den USA würden sich nach wie vor "hawkish" äußern, also würden sich für weitere Zinserhöhungen aussprechen, jedoch erhöhe sie auch das Risiko von Fehlentscheidungen. Eine weiche Landung der Konjunktur sei in der Vergangenheit fast nie erreicht worden. In der Vorwoche habe sich der Abwärtstrend, der sich aus den Verlaufshochs von Anfang Januar 2022 und Dezember 2022 herleiten lasse, als wirksamer Widerstand erwiesen. Die 38-Tage-Linie (aktuell bei 33.558 Punkten) bzw. an der 50-Tage-Linie (aktuell bei 33.631 Punkten) seien wieder unterschritten worden und würden aktuell als Widerstand wirken. Sie hätten auch begonnen nach unten zu drehen. Die milde Konsolidierung der Vorwoche habe nicht zu einer Reduzierung der überhitzten Indikatoren geführt, insofern sehe man erhöhte Chancen, dass der Dow Jones diese Woche die 200-Tage-Linie (aktuell bei 32.305 Punkten) testen werde. Die Analysten der Fürst Fugger Privatbank würden aber davon ausgehen, dass diese zunächst halten werde, da eine mögliche Konsolidierung in dieser Woche zu einer Bereinigung der überhitzten Markttechnik führen würde.



Bund-Future



In der abgelaufenen Handelswoche habe der Bund-Future (ISIN: DE0009652644, WKN: 965264) zunächst Gewinne verzeichnet und sei über die Marke von 140 Punkten geklettert. Gegen Ende der Woche sei jedoch ein Großteil der Gewinne wieder abgegeben worden. Kurz- bis mittelfristig sei mit einer Fortsetzung der breit angelegten Seitwärtsbewegung um die Horizontale bei 136,50 Punkten zu rechnen.



Einschätzung



Nach dem rasanten Anstieg seit Jahresanfang erfolge eine wohlverdiente Verschnaufspause, die zu einer gesunden Abkühlung der bereits überhitzten europäischen Börsen beitrage. In dieser Woche würden die EU-Einkaufsmanagerindices sowie die anlaufende Berichtssaison in den Vordergrund rücken. (23.01.2023/ac/a/m)





Augsburg (www.aktiencheck.de) - Zu Beginn der letzten Handelswoche konnte der Deutsche Aktienindex (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) nochmals zulegen, ehe am Donnerstag ein Rücksetzer hingenommen werden musste, so die Analysten der Fürst Fugger Privatbank.Positiv zu werten sei die Tatsache, dass es den deutschen Standardwerten gelungen sei, die Marke von 15.000 Punkten zum Wochenschluss wieder zurückzuerobern. Weite man den Blickwinkel etwas aus, so rücke die Unterstützung bei ca. 14.800 Punkten in den Fokus. Diesen Support sollten Anleger auch weiterhin im Blick behalten, denn ein nachhaltiger Bruch dieser Marke wäre negativ zu werten. Solange die Konsolidierung oberhalb dieser Marke stattfinde, sei diese positiv und letztendlich trendbestätigend zu interpretieren. Nach dem starken Anstieg des deutschen Aktienmarktes seit Jahresbeginn sei eine Verschnaufspause oberhalb von 14.800 Punkten als "gesund" zu bezeichnen. Auf der Oberseite würden sich Widerstände bei 15.134 und 15.157 Punkten befinden.EURO STOXX 50