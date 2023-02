Indiens Regierung sei sich dessen bewusst. Im September 2014 habe die Regierung von Narendra Modi ihre "Make in India"-Kampagne mit dem Ziel gestartet, den Anteil des verarbeitenden Gewerbes am BIP des Landes bis 2022 (später auf 2025 korrigiert) auf 25 Prozent zu erhöhen. Im April 2020 sei das "Production Linked Incentive (PLI)"-Programm gefolgt, das ausländische Unternehmen anlocken und die einheimische Produktion in 14 Schlüsselsektoren fördern solle.

Dank des technischen Fortschritts seien einige Dienstleistungen in den letzten Jahrzehnten dem verarbeitenden Gewerbe immer ähnlicher geworden. Diese Dienstleistungen seien zunehmend handelbar und hochproduktiv. Indien zeichne sich durch diese Art von Dienstleistungen aus - dazu würden etwa IT-Dienstleistungen oder das Outsourcing von Geschäftsprozessen (BPO) gehören. Könnte Indien also dementsprechend die Entwicklungsphase der verarbeitenden Industrie einfach überspringen? Die meisten Meinungen, die Indien als "das nächste China" preisen würden, würden sich auf diese hochwertigen Dienstleistungssektoren konzentrieren.



Dienstleistungen vs. Arbeitsplätze



Dabei gebe es allerdings ein Problem: In diesen Sektoren seien nicht viele Menschen beschäftigt. So würden auf IT- und BPO-Dienstleistungen nur etwas mehr als ein Prozent der indischen Erwerbsbevölkerung entfallen.



Es sei unwahrscheinlich, dass die hochproduktiven Dienstleistungen in nächster Zeit viele Menschen beschäftigen würden. Sie seien sehr qualifikationsintensiv und diese Qualifikationen seien in der breiten indischen Erwerbsbevölkerung nicht vorhanden. Anders ausgedrückt: Man könne ganze Landstriche in Fabriken umwandeln und so die Produktivität in kürzester Zeit steigern. Man könne jedoch nicht massenweise Bauern in Anwaltskanzleien, Banken und Arztpraxen unterbringen. Ohne das Potenzial, viele Menschen zu beschäftigen, sei es unwahrscheinlich, dass hochwertige Dienstleistungen einen solchen Wandel herbeiführen könnten, wie es das verarbeitende Gewerbe in Südkorea, Taiwan oder China getan habe.



Die Diskrepanz zwischen den Anforderungen der dynamischsten Sektoren Indiens und dem Überfluss an ungelernten Arbeitskräften zeige sich in der Jugendarbeitslosenquote. Die Jugendarbeitslosigkeit sei in Indien höher als in anderen asiatischen Ländern mit einem ähnlichen Pro-Kopf-BIP - und sie steige weiter.



Bisher seien alle Wachstumswunder vom verarbeitenden Gewerbe angetrieben worden - die einzigen Ausnahmen sind rohstoffbedingte Wachstumsschübe. LGIM glaube zwar gerne an die transformative Kraft des indischen Dienstleistungssektors, aber die Beweislast spreche dagegen. Indiens größte Hoffnungen würden wahrscheinlich immer noch auf dem verarbeitenden Gewerbe ruhen. (14.02.2023/ac/a/m)







