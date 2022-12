In den USA kämen nächste Woche neben zahlreichen Häusermarktzahlen am Mittwoch das Verbrauchervertrauen für Dezember, am Donnerstag das finale Bruttoinlandsprodukt für das dritte Quartal sowie am Freitag Kerninflations- und Auftragseingangsdaten. Und während in Asien auf Seiten Japans am Dienstag noch die Notenbanksitzung und am Freitag die Novemberinflation auf der Agenda stünden, beende China mit seinen offiziellen Einkaufsmanagerindices für Dezember an Silvester den Reigen der Konjunkturdaten in 2022.



München (www.aktiencheck.de) - Wie von uns erwartet gehen die drei führenden westlichen Notenbanken EZB, Bank of England und Fed mit Leitzinssätzen von 2,5%, 3,5% und 4,5% ins neue Jahr, so die Experten von Merck Finck a Quintet Private Bank in ihrem aktuellen "Wochenausblick".Vor allem die EZB habe allerdings viele auf der falschen Seite erwischt: "Die EZB hat nicht nur den DAX (ISIN DE0008469008/ WKN 846900) wieder auf den Boden der Realität gebracht", bringe es Robert Greil auf den Punkt. Der Chefstratege von Merck Finck: "Die EZB hat viel zu lange gezögert - jetzt hat sie die Inflationsproblematik erkannt und steuert endlich entschlossen dagegen." Greil: "Weder die Gewinnerwartungen der Analysten noch die Kursniveaus vieler deutscher Aktien passen zu unserer Rezessionserwartung und den aktuellen Risiken für die Märkte - wir gewichten daher Aktien der Eurozone inklusive deutschen weiterhin unter."Bis Jahresende werde die Agenda in Sachen Makrodaten nun immer dünner: Für Deutschland stünden am Montag noch das ifo-Geschäftsklima, am Dienstag Produzentenpreise sowie am Mittwoch das GfK-Konsumklima an, bevor nach Weihnachten noch die Einzelhandelsumsätze für den November folgen würden. Und in der Eurozone seien das Verbrauchervertrauen im Dezember am Dienstag sowie die Geldmengendaten zwei Tage vor Silvester die letzten wichtigen Veröffentlichungen in 2022.