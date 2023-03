In Europa liege der Fokus in Deutschland am Dienstag auf den Auftragseingängen und am Mittwoch auf der Industrieproduktion im Januar. Am Mittwoch stünden zudem Einzelhandelsdaten an. Am Freitag folge noch die finale deutsche Inflation im Februar. Und während für den gesamten Euroraum die Einzelhandelsumsätze am Montag sowie die finale Wirtschaftsleistung im Schlussquartal 2022 mit Details dazu die Highlights seien, stünden am Freitag in Großbritannien Industriezahlen zur Veröffentlichung an.



"Letztendlich dürfte China aber ähnlich wie zuvor die USA und Europa im weiteren Jahresverlauf von Nachholeffekten der Bevölkerung profitieren, was der Wirtschaftsleistung 2023 einen zusätzlichen Schub verleihen sollte."







München (www.aktiencheck.de) - Am Sonntag findet in China der 14. Nationale Volkskongress statt, bei dem auch das Ziel für das Wirtschaftswachstum 2023 formuliert werden soll, so Robert Greil, CFA, Chefstratege von Merck Finck a Quintet Private Bank im aktuellen "Wochenausblick"."Peking dürfte nach der überraschend schnellen Wiederöffnung bis zu sechs Prozent Wachstum anpeilen", sage Robert Greil und ergänze: "Sechs Prozent wären sehr ambitioniert, eine Spanne von fünf bis sechs Prozent ist meines Erachtens wahrscheinlicher." Greil: "Letztendlich dürfte China aber ähnlich wie zuvor die USA und Europa im weiteren Jahresverlauf von Nachholeffekten der Bevölkerung profitieren, was der Wirtschaftsleistung 2023 einen zusätzlichen Schub verleihen sollte."In China stünden diese Woche am Dienstag auch noch die Handelsbilanz für Februar sowie am Donnerstag Inflationszahlen und die Produzentenpreise für den selben Monat auf der Agenda. In Japan werde zudem die Notenbank am Freitag tagen. Und in den USA kämen am Montag die Auftragseingänge und am Mittwoch die Handelsbilanz - beide für Januar, bevor am Freitag der Februar-Arbeitsmarktbericht die Datenwoche abschließe.