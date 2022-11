Auch jenseits des Atlantiks sei die Handelswoche an den US-Börsen alles andere als euphorisch gestartet. Mit zunehmender Risikoaversion hätten die Investoren an der Seitenlinie verharrt, wodurch die Kurse ob der einsetzenden Gewinnmitnahmen im Handelsverlauf stetig in tiefere Regionen abgeglitten seien. So habe der mehrheitlich mit Standardwerten bestückte Dow Jones (ISIN: US2605661048, WKN: 969420) zum Schluss einen Kursrückgang von 1,45% ausgewiesen, während der marktbreite S&P 500 (ISIN: US78378X1072, WKN: A0AET0) mit einem Rücksetzer von 1,54% noch etwas schwächer performt habe. Auch die zinssensitiven Tech-Werte hätten sich vom schwachen Umfeld nicht abkoppeln können, wobei der Auswahlindex NASDAQ 100 (ISIN: US6311011026, WKN: A0AE1X) zur Schlussglocke mit einem Plus von 1,43 % aus dem Handel gegangen sei.



Die asiatischen Märkte könnten sich heute Morgen mit Ausnahme von Japan von den schwachen US-Vorgaben des Vortages abkoppeln und würden mehrheitlich im Plus notieren. Hervorzuheben seien hierbei aber vor allem die chinesischen Aktien aus Hongkong sowie Festland-China, die deutlich zulegen könnten. Zu verdanken sei dies vor allem der jüngsten politischen Unterstützung Pekings für die unter Druck geratenen Immobilienunternehmen. Immerhin habe die Wertpapieraufsichtsbehörde des Landes ein Verbot der Aktienrefinanzierung für börsennotierte Immobilienunternehmen aufgehoben. Aber auch erneut auftauchende Gerüchte, dass die jüngsten öffentlichen Unruhen doch noch zu einer früheren Lockerung der Covid-Maßnahmen führen könnten, würden aktuell für Optimismus sorgen.



An den Rohstoffmärkten habe sich gestern bei den Ölpreisen keine einheitliche Richtung etablieren können: Während die europäische Sorte Brent unter Abgabedruck geraten sei, habe die US-Sorte WTI zuzulegen vermocht. Aktuell notiere das schwarze Gold im Vergleich zum gestrigen Schlusskurs aber klar im Plus, was vor allem der zuvor genannten Entwicklungen in China sowie Gesprächen über mögliche Produktionskürzungen durch die OPEC+ geschuldet sei. Der Preis der Sorte Brent notiere heute Morgen bei knapp unter USD 85 je Fass. Gold sei im gestrigen Umfeld nicht gefragt gewesen, notiere aktuell aber mit rund USD 1.755 je Feinunze wieder etwas höher. Und auch der Bitcoin als bekanntester Vertreter der Kryptowährungen habe von dem freundlichen Sentiment heute Morgen zu profitieren vermocht und notiere aktuell bei rund USD 16.500.



Was den heutigen Datenkalender betreffe, so stünden in Spanien und Deutschland die Inflationsdaten, in der Eurozone das Wirtschafts- und Industrie- und Dienstleistungsvertrauen sowie in den USA das Konsumentenvertrauen am Programm. Für Europas Börsen würden die Frühindikatoren aktuell einen im Vergleich zu den gestrigen Schlusskursen leicht positiven Handelsauftakt signalisieren. (29.11.2022/ac/a/m)





Wien (www.aktiencheck.de) - Der Wochenauftakt an den internationalen Börsen stand gestern nach längerer Zeit wieder einmal ganz im Zeichen neu aufkochender China-Sorgen, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Die aufgrund der strikten "Null Covid"-Strategie Pekings aufgebrachten Menschen hätten sich in der Nacht auf Montag in mehreren Städten zu offenkundigen Protesten gegen die strikten Corona-Maßnahmen zusammengefunden. Dies sei umso bemerkenswerter, da vielerorts auch offen der Rücktritt von Staats- und Parteichef Xi gefordert worden sei, was in einem Land ohne Meinungsfreiheit bislang kaum vorstellbar gewesen sei. An den Anlegern auf dem internationalen Börsenparkett seien diese Proteste ebenfalls nicht spurlos vorbeigegangen. Bereits an den Börsen in Asien und etwas später in Europa hätten die Unruhen in China am Montag die Anleger verunsichert. Die Sorge vor einem härteren Durchgreifen der Partei sowie einem aufgrund der ansteigenden Fallzahlen noch rigoroseren Corona-Kurs habe die Sorgen vor weiteren erheblichen Störungen der Lieferketten in Europa, den USA und Asien geschürt und gleichzeitig die Hoffnung auf eine nachhaltige Erholung der Nachfrage im Reich der Mitte gedämpft - immerhin die zweitgrößte Volkswirtschaft. Zudem hätten auch die verschärften Sanktionen der USA gegen chinesische Technologieunternehmen (Stichwort: Huawei) die Risikoaversion zunehmen lassen. Positive Nachrichten aus dem US-Einzelhandel, wonach die Anbieter am "Black Friday" Rekordumsätze verbucht hätten, seien dagegen in den Hintergrund getreten.In dieser von Vorsicht geprägten Stimmung hätten die europäischen Aktienindices den Börsentag klar tiefer beendet. Der deutsche DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) habe mit einem Minus von 1,09% im Vergleich zum Vortag geschlossen, während es seinem europäischen Pendant EURO STOXX 50 (ISIN: EU0009658145, WKN: 965814) mit einem Kursrückgang in Höhe von 0,68% etwas besser ergangen sei. Deutlich schwächer habe hingegen der österreichische ATX (ISIN: AT0000999982, WKN: 969191) performt, der die Ziellinie zu Handelsschluss mit einem kräftigen Kursrückgang in Höhe von 1,79% überquert habe.