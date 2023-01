In diesem schaumgebremsten, aber freundlichen Umfeld hätten die europäischen Aktienindices den Börsentag leicht höher beendet. Der DAX habe mit einem Plus von 0,31% im Vergleich zum Vortag geschlossen, während es seinem europäischen Pendant EURO STOXX 50 (ISIN: EU0009658145, WKN: 965814) mit einem Kursanstieg in Höhe von 0,15% nur marginal schlechter ergangen sei. Der österreichische ATX (ISIN: AT0000999982, WKN: 969191) habe die Ziellinie zu Handelsschluss mit einem Kursplus in Höhe von 0,28% überquert.



Die asiatischen Märkte würden sich heute Morgen gemischt präsentieren: Während chinesische Aktien vorwiegend negativ notieren würden, könnten die japanischen Pendants ein solides Kursplus vorweisen.



An den Rohstoffmärkten habe der Ölpreis der Sorte Brent wieder etwas von den vorherigen Zugewinnen abgeben müssen, da die Zuversicht der Anleger unter dem aktuellen Corona-Infektionsanstieg in China etwas zu bröckeln begonnen habe. Aktuell notiere das schwarze Gold im Vergleich zum gestrigen Schlusskurs aber wieder leicht im Plus, wobei der Preis heute Morgen weiterhin bei knapp unter USD 85 je Fass notiert. Gold sei im gestrigen Umfeld nur leicht gefragt gewesen und notiere aktuell aber mit rund USD 1.910 je Feinunze wieder etwas tiefer. Der Bitcoin als bekanntester Vertreter der Kryptowährungen habe hingegen seine Aufwärtsbewegung gestern ungebremst fortgesetzt, notiere jedoch heute Morgen nur wenig verändert bei rund USD 21.150.



Was den heutigen Datenkalender betreffe, so stünden sowohl die ZEW-Konjunkturerwartungen für Jänner aus Deutschland und der Eurozone sowie etwas später auch der Empire State Index für die USA am Programm. Und auch die Berichtsaison gehe munter weiter: Nachdem bereits am Freitag die großen US-Banken den Zahlenreigen für die US-Unternehmen begonnen hätten, würden heute Goldman Sachs (ISIN: US38141G1040, WKN: 920332, Ticker-Symbol: GOS, NYSE-Symbol: GS) und Morgan Stanley (ISIN: US6174464486, WKN: 885836, Ticker-Symbol: DWD, NYSE-Symbol: MS) das Bild der Finanzbranche weiter komplettieren. (17.01.2023/ac/a/m)





Wien (www.aktiencheck.de) - Der Wochenauftakt an den europäischen Börsen knüpfte nahtlos an dem mehr als freundlichen Verlauf der Vorwoche an, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Zwar habe die Dynamik deutlich nachgelassen, was aber auch daran gelegen habe, dass die US-Börsen aufgrund des Martin-Luther-King Feiertages geschlossen geblieben seien. Frische Impulse aus Übersee seien dementsprechend Mangelware gewesen und auch von europäischer Seite sei der Handel relativ impulslos verlaufen, zumal auch hier keine relevanten Datenveröffentlichungen angestanden hätten. Immerhin könne aber festgehalten werden, dass trotz des seit Jahresbeginn furiosen Anstieges (für den deutschen DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) sei es der beste Jahresauftakt seit 1988 gewesen) bislang keine größere Abgabeneigung an den Aktienmärkten zu erkennen sei.