Linz (www.aktiencheck.de) - Mit 18.212 Punkten beendete der deutsche Aktienindex, kurz DAX , die letzte Handelswoche, nähe Allzeithoch, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Die US-Börsen hätten dagegen verschieden geschlossen. Der Dow Jones habe um 0,8 Prozent verloren, der S&P 500 sei unverändert geblieben und der technologiebasierte Index, NASDAQ ( ISIN US6311011026 WKN A0AE1X ), habe um 0,2 Prozent gewonnen. Dennoch hätten alle drei Indices am Donnerstag eine neue Bestmarke markiert und hätten die stärkste Woche im laufenden Jahr gehabt.Grund dafür sei das unveränderte Statement zu drei Zinssenkungen dieses Jahr, von FED-Chef Jerome Powell gewesen. Aus den USA stünden heute mit den Verkäufen von Neubauten, wichtige Daten aus dem Immobiliensektor an. Auf europäischer Ebene, die Rede von EZB-Vorsitzende Christine Lagarde. (25.03.2024/ac/a/m)