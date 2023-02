Linz (www.aktiencheck.de) - Der heutige Tag dürfte an den Finanzmärkten relativ ruhig verlaufen, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.



In den USA sei ein föderaler Feiertag (President's Day) und auch in den anderen großen Wirtschaftsräumen stünden keine wichtigen Datenveröffentlichungen auf der Agenda. Diese Woche würden mehrere Stimmungsindikatoren veröffentlicht, die Hinweise auf konjunkturelle Entwicklung im Euroraum geben würden. Die heutigen Daten zum Verbrauchervertrauen im Euroraum dürften dabei nicht zu dem interessantesten gehören und der Kurs EUR/USD könnte in der Bandbreite der letzten Tage 1,0610 - 1,0750 bleiben. (20.02.2023/ac/a/m)

