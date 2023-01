München (www.aktiencheck.de) - Insgesamt wird sich die chinesische Regierung in der neuen Amtszeit Xi Jinpings vor allem auf die Stärkung des Wirtschaftswachstums im Land fokussieren, so Marcel Huber, Portfoliomanager bei BlackPoint Asset Management.Der chinesische Finanzmarkt selbst biete Investoren vielfältige Chancen. Die China-Strategie von BlackPoint Asset Management konzentriere sich auf zwei Arten von Unternehmen: einerseits solche, die langfristige internationale Trends bedienen und dabei eine dominante Rolle einnehmen würden. Im Fokus stünden beispielsweise Unternehmen, deren Produkte für die Energiewende unverzichtbar seien - etwa Hersteller wichtiger Grundstoffe für den Ausbau erneuerbarer Energien. Andererseits favorisiere BlackPoint Asset Management Unternehmen, die einen hohen Anteil ihrer Umsätze im Binnenmarkt erzielen würden und zudem einen entscheidenden Stellenwert im wirtschaftlichen Ökosystem Chinas innehätten. Dazu würden beispielsweise Plattformanbieter für digitale Dienstleistungen, Handel oder Mobilität gehören.Aufgrund abnehmender internationaler Zusammenarbeit mit dem Westen und zunehmender Konflikte - politisch wie geopolitisch - sollten Investitionen in China immer wohldosiert bleiben. Grundsätzlich seien Investitionen in Schwellenländer wegen weniger stabiler Rahmenbedingungen mit erhöhten Risiken verbunden. Aufgrund des dynamischen Wachstums in China würden sich aber auch attraktive Chancen bieten, die diese Risiken rechtfertigen könnten. (12.01.2023/ac/a/m)