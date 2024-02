Es gebe sicherlich mehrere Gründe, warum es dem Bankensektor schwerfalle, sich auf harmonisierte Richtlinien zu einigen. Einer davon könnte mit der fehlenden internationalen Unterstützung zusammenhängen. Während der Bankensektor weitgehend für die Finanzierung des Übergangs zu einer Netto-Null-Wirtschaft verantwortlich sei, sollten die Bemühungen der Stakeholder (z. B. Regierungen, Regulierungsbehörden) die Umsetzung eines solchen Übergangs durch klare Vorgaben unterstützen.



Ein gutes Beispiel dafür seien die Ergebnisse der COP28: Der offizielle globale Konsens, der sich für einen Übergang weg von fossilen Energieträgern ausgesprochen habe (im Gegensatz zu einem Ausstieg), was bedeute, dass "es den Ländern freisteht, ihren eigenen Weg zu einer Netto-Null-Wirtschaft zu gehen, und dass es kurzfristig wahrscheinlich keine großen Maßnahmen seitens der Öl- und Gasunternehmen geben wird". Indem sie sich an flexibleren Initiativen orientieren würden, würden die Banken dem Konsens der UN-Klimakonferenz folgen und würden wahrscheinlich Net-Zero-Übergangspläne mit einigen Lücken entwerfen. Für einen strengeren Ansatz wären ein anderer Tenor bei künftigen COP-Treffen und zusätzliche Unterstützung durch alle Beteiligten erforderlich.



Eine unabhängige Prüfung des Übergangsplans/der Ziele sei ebenso wichtig und sollte hervorgehoben werden. Wie bereits im Markt beobachtet, könne das Fehlen strenger Anforderungen und unabhängiger Überprüfungen zu einem Mangel an Rechenschaftspflicht und Engagement führen. Dies werde im jüngsten Bericht der NZBA deutlich, in dem es beispielsweise heiße: "Aus verschiedenen Gründen haben einige Mitglieder ihre Ziele auf Szenarien gestützt, die auf höhere Temperaturen (als 1,5 Grad Celsius) abzielen, was nicht mit der NZBA-Verpflichtung vereinbar ist".



2024 könnte ein entscheidendes Jahr sein, in dem einheitlichere Leitlinien für den Bankensektor entwickelt würden. Um diesen Meilenstein zu erreichen, müssten mehrere Initiativen, von denen erwartet werde, dass sie wichtige Entwicklungen ankündigen würden, ein gemeinsames Vorgehen unterstützen:



(i) Die SBTi werde voraussichtlich eine endgültige Fassung ihrer Standards für kurzfristige und Netto-Null-Ziele veröffentlichen. Von den Finanzinstituten und Banken, die sich der SBTi verpflichtet hätten, werde einige Monate nach Veröffentlichung dieser Standards erwartet, dass sie ihre Ziele vorlegen würden



(ii) Die NZBA werde voraussichtlich ihre Kriterien überprüfen und die Rechenschaftspflicht der Mitglieder stärken.



(iii) Neue Initiativen, wie z. B. die von der französischen Umweltagentur (ADEME) entwickelte ACT-Finance-Methode, würden voraussichtlich eingeführt werden.



(iv) Es werde erwartet, dass die Zentralbanken und Bankaufsichtsbehörden (insbesondere in Europa) die mit den Banken verbundenen Übergangsrisiken genauer unter die Lupe nehmen würden und neue Richtlinien für Mindeststandards und Referenzmethoden für die Ermittlung, Messung, das Management und die Überwachung von Umwelt-, Sozial- und Governance-Risiken (ESG-Risiken) durch die Finanzinstitute vorschlagen würden. Dies könnte die Festlegung ehrgeiziger Ziele fördern.



Für nachhaltigkeitsorientierte Investoren sei die Entwicklung glaubwürdiger Instrumente von zentraler Bedeutung, um die ehrgeizigen Transformationspläne des Bankensektors zu bewerten, Verbesserungsmöglichkeiten zu identifizieren und mit den zur Förderung der Umsetzung bewährter Marktpraktiken zusammenzuarbeiten. (19.02.2024/ac/a/m)







Frankfurt am Main (www.aktiencheck.de) - Im November 2023 veröffentlichte Reuters einen Bericht, demzufolge die Zusagen mehrerer europäischer Banken, wissenschaftsbasierte Ziele festzulegen, von der Website der Science-Based Target Initiative (SBTi) entfernt wurden, so Armand Satchian, ESG-Analyst bei La Française Asset Management.Laut Bericht sei dies auf die Entscheidung der Banken zurückzuführen gewesen, ihre Zusagen im Anschluss an die Veröffentlichungen der SBTi vom Juni 2023 zurückzuziehen. Da jedoch keine offizielle Stellungnahme der Beteiligten vorliege, würden die genauen Gründe für die Löschung der Banknamen von der Website unklar bleiben. Diese Entwicklung verdeutliche die Herausforderungen des Bankensektors, sich auf harmonisierte Richtlinien, einschließlich genauer Kriterien, zu einigen, um seine Tätigkeiten an ambitionierten wissenschaftsbasierten Vorgaben zu orientieren.Jahr für Jahr wachse die Zahl der Banken, die sich verpflichten würden, eine Netto-Null-Wirtschaft zu unterstützen. So habe die Net Zero Banking Alliance (NZBA) im Januar 2024 bereits 141 Mitglieder gezählt (gegenüber 29 Mitgliedern bei ihrer Gründung vor fast drei Jahren). Daher würden solche Richtlinien immer wichtiger, um den Übergang des Bankensektors vom Bekenntnis zum konkreten Handeln zu unterstützen (z. B. Festlegung ehrgeiziger wissenschaftsbasierter Zielvorgaben mit einer angemessenen Abdeckung, Entwicklung geeigneter Ausschlussverfahren).Mehrere Initiativen würden Richtlinien zur Festlegung von Klimazielen speziell für Banken anbieten, z. B. Institutional Investors Group on Climate Change (IIGCC) Net Zero Standard for Banks, NZBA Guidelines for Climate Target Setting for Banks, SBTi Financial Institutions Net Zero Standard Draft, ACT Finance draft usw. Als Vermögensverwalter seien sich die Experten darüber im Klaren, dass die Initiativen unterschiedliche Funktionen hätten. Dennoch sei ihre mangelnde Übereinstimmung in zentralen Fragen, wie z. B. der Definition wissenschaftsbasierter Ziele im Einklang mit dem Weg zu einer Netto-Null-Lösung, bedenklich.Ein konkretes Beispiel für diese fehlende Abstimmung sei der Status der Kriterien für fossile Brennstoffe, die im SBTi-Net-Zero-Standardentwurf ausdrücklich erwähnt würden, nicht aber in den NZBA-Richtlinien. Letztere seien aufgrund des angeblich zu laxen Ansatzes bei der Finanzierung fossiler Brennstoffe sowohl von externen als auch von internen Stakeholdern kritisiert worden. Mitglieder hätten die Initiative verlassen oder gewarnt, dass sie die Initiative ohne strengere Regeln zu diesem Thema verlassen würden.Bei der Erarbeitung von Leitlinien für den Klimaschutz seien die Zusammenarbeit zwischen den verschiedenen bestehenden Initiativen und die systematische Ausrichtung an wissenschaftsbasierten Zielen entscheidend. Es wäre äußerst bedenklich, wenn unabhängige Initiativen gegen wissenschaftliche Erkenntnisse verstoßen würden, um die Erwartungen der Industrie zu erfüllen.In der neuesten Version des SBTi-Leitfadens für kurzfristige wissenschaftsbasierte Ziele für den Finanzsektor werde beispielsweise nicht mehr erwähnt, dass Finanzinstitute (Fis) von Unternehmen, die fossile Brennstoffe herstellen würden, erwarten sollten, dass sie "klare Zusagen machen, keine neuen Erweiterungen vorzunehmen und die Produktion entlang genehmigter 1,5 Grad Celsius-Pfade mit geringer/keiner Überschreitung herunterzufahren/zu beenden". Im vorherigen Entwurf des Regelwerks sei diese Bedingung noch ausdrücklich enthalten gewesen. Als Antwort auf diese Bedenken habe die SBTi erklärt: "Die Behauptung, dass eine Änderung aufgrund der Lobbyarbeit der Banken vorgenommen wurde, ist schlichtweg nicht der Fall".