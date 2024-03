Wirtschaftsziele für China 2024



- BIP-Wachstum: "rund 5%" gegenüber "rund 5%" in den Zielen für 2023

- Haushaltsdefizit: 3% gegenüber 3,8% in den Zielen für 2023

- VPI-Inflation: "rund 3%" gegenüber "rund 3%" in den Zielen für 2023

- Schaffung neuer städtischer Arbeitsplätze: "über 12 Millionen" gegenüber "über 12 Millionen" in den Zielen für 2023

- Arbeitslosenquote: "rund 5,5%" gegenüber "rund 5,5%" im Jahr 2023



China habe seine Ziele für 2023 mit einem BIP-Wachstum von 5,2%, einem Haushaltsdefizit von 3,8-3,9%, der Schaffung von 12,44 Millionen Arbeitsplätzen und einer Arbeitslosenquote von 5,2% weitgehend erreicht. Die VPI-Inflation sei deutlich verfehlt worden und habe 2023 nur 0,2% erreicht. Allerdings sei die Situation jetzt anders als vor einem Jahr. Das liege vor allem daran, dass die chinesische Wirtschaft nicht mehr von den positiven Basiseffekten der Covid-Pandemie profitieren werde. Es sei daher wahrscheinlich, dass China weitere Konjunkturmaßnahmen ergreifen und die Politik weiter unterstützen müsse. Dies zeichne sich bereits ab, da das Land angekündigt habe, in diesem Jahr ultralange Spezial-Staatsanleihen im Wert von 1 Billion Yuan auszugeben. Bloomberg zufolge wäre dies erst die vierte derartige Anleiheemission in den letzten 26 Jahren, wobei die letzte im Rahmen einer Pandemiebekämpfung erfolgt sei.

Wirtschaftswissenschaftler würden die neuen Wirtschaftsziele für sehr ehrgeizig halten und hätten Bedenken, ob China sie erreichen könne. Als besorgniserregend werde auch der Plan angesehen, die Kreditaufnahme deutlich zu erhöhen. Erwartet werde, dass die Zinszahlungen für die Schulden der Zentralregierung bis 2024 um 12% steigen und nach den Verteidigungsausgaben die zweitgrößte Ausgabe darstellen würden.



Auch die chinesischen Anleger schienen ihre ehrgeizigen Ziele zu überdenken, denn der CHN.cash-Index sei heute um über 1% gefallen. Ein Blick auf das Chart im D1-Intervall zeige, dass es dem Index in letzter Zeit nicht gelungen sei, die Widerstandszone von 5.800 Punkten zu überwinden, die durch vorherige Kursreaktionen und die Abwärtstrendlinie markiert sei. Später habe ein Pullback eingesetzt, und CHN.cash heute den niedrigsten Stand seit dem 21. Februar 2024 erreicht. Der Index nähere sich nun einer kurzfristigen Unterstützung im Bereich von 5.500 Punkten. (05.03.2024/ac/a/m)





