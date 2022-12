Die USA seien vom Krieg in Osteuropa nicht so stark betroffen wie die EU und würden mehr Energie exportieren, als sie importieren würden. Der Arbeitsmarkt bleibe erstaunlich robust. Trotzdem würden die Analysten infolge der restriktiven Geldpolitik mit einer spürbaren Abkühlung der Konjunktur rechnen.



Der Ukraine-Konflikt belaste die von russischem Erdgas und von deutscher Konjunktur abhängige Exportindustrie der CEE-Länder Tschechien, Ungarn und Slowakei. Für Ungarn sei zusätzlich das Thema der Freigabe der EU-Fonds wichtig. Die Inflation werde in der Region noch länger sehr hoch bleiben.



Nach der Erholung des Euros im Herbst 2022 würden die Analysten nicht mehr glauben, dass EUR/USD zur Parität zurückkehren werde. Die Analysten würden erwarten, dass der Kurs tendenziell noch steigen werde, aber nicht kontinuierlich. Auch gegenüber dem Schweizer Franken werde sich der Euro erholen, hier werde die Volatilität viel niedriger als bei EUR/USD bleiben.



Für die Tschechische Krone würden die Analysten Abwertungspotenzial sehen, große Kursverluste werde aber die Nationalbank durch Kursinterventionen verhindern. Der Ungarische Forint (HUF) werde stark schwanken, der langfristige Aufwärtstrend in EUR/HUF werde sich dabei fortsetzen.







In Europa wird 2023 das Thema Energieversorgung und Inflation bestimmend sein und für Unsicherheit sorgen, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten. Die Analysten würden keinen großen Anstieg der Arbeitslosenrate sehen, aber trotzdem würden sie einen Rückgang der Nachfrage und eine leichte Rezession im Euroraum erwarten.