Bei den heutigen PMI-Veröffentlichungen sollten die Anleger auf den Dienstleistungs-PMI achten, der sich im Vergleich zum Industrie-PMI bisher außerordentlich gut gehalten habe. Eine weitere wichtige Veröffentlichung werde der deutsche PMI sein, der letzten Monat einen Industrie-PMI auf einem Rekordtief von 40,6 gemeldet habe. Der Markt werde auf eine Verbesserung dieser Daten achten, auch wenn die Schätzungen nicht auf eine deutliche Erholung hindeuten würden.



Detaillierter Zeitplan für den Tag, alle Angaben in deutscher Zeit:



9:15 Uhr, Frankreich - PMI:



- Industriell: Erwartet 46; Zuvor 46

- Dienstleistung: Erwartet 48,4; Zuvor 48



9:30 Uhr, Deutschland - PMI:



- Industriell: Erwartet 41; Zuvor 40,1

- Service: Erwartet 53,1; zuvor 54,1



10:00 Uhr, EU - PMI:



- Industrie: Erwartet 43,5; Zuvor 43,4

- Dienstleistung: Erwartet 51,1; Zuvor 52 (24.07.2023/ac/a/m)





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Anbei ein aktueller Wirtschaftskalender von XTB:Diese Woche sei angesichts der Intensität der Ereignisse praktisch die wichtigste Woche des Jahres. Erstens beginne in den USA die Saison der Quartalsergebnisse, und diese Woche würden große Tech-Unternehmen wie Amazon (ISIN US0231351067/ WKN 906866), Alphabet (ISIN US02079K3059/ WKN A14Y6F), Meta (ISIN US30303M1027/ WKN A1JWVX) und Microsoft (ISIN US5949181045/ WKN 870747) ihre Daten für Q2 2023 vorlegen.Zweitens werde diese Woche reich an PMI-Daten aus den größten Volkswirtschaften der Welt sein. Heute hätten die Anleger bereits die PMI-Daten aus Japan und Australien erfahren, und vor ihnen lägen die PMI-Daten aus den USA, der EU, Deutschland und dem Vereinigten Königreich. Drittens würden die Märkte diese Woche auf Entscheidungen der drei wichtigsten Zentralbanken (FED, EZB, BoJ) warten, die über ihre Geldpolitik entscheiden würden.- Der Markt gehe nicht von der Möglichkeit einer Überraschung durch die FED aus. Die FED werde mit einer Wahrscheinlichkeit von fast 97% (Markt-Swap-Annahmen) die Zinsen um 25 Basispunkte anheben.- Die BoJ halte es derzeit nicht für angebracht, das Yield Curve Control (YCC)-Programm anzupassen, was die Hoffnung auf eine Änderung der ultralockeren Politik der Bank praktisch zunichtemache.