Unilevers Ergebnisse für Q2: - Bereinigter Umsatz +7,9% ( Prognose +6,62%) - Umsatz 15,74 Mrd. Euro (Prognose 15,54 Mrd. Euro) - Bereinigte Preise +8,2% (Prognose +7,84%) - Bereinigtes Volumen -0,3% (Prognose -0,11%)



Darüber hinaus habe Bayer (ISIN DE000BAY0017/ WKN BAY001) seine Gewinnprognose für das Gesamtjahr gesenkt und eine Wertberichtigung von 2,5 Milliarden Euro im Zusammenhang mit Glyphostat angekündigt. Es werde erwartet, dass das EBITDA im Jahr 2023 zwischen 11,3 und 11,8 Mrd. Euro liegen werde (zuvor habe das Unternehmen 13,5 Mrd. Euro prognostiziert). Sollte dieses Szenario eintreten, könnte das Unternehmen einen Nettoverlust von 2 Mrd. EUR verbuchen.



Zusätzlich zu den Ergebnissen selbst würden die Anleger mehrere wichtige makroökonomische Daten kennenlernen. In Deutschland würden dies vor allem die Ergebnisse des ifo-Instituts sein und in den USA die Daten zum Verbrauchervertrauen der Verbraucherzentrale.



Detaillierter Zeitplan für den Tag, alle Angaben in deutscher Zeit:



10:00 Uhr, Deutschland - ifo Index: Prognose: 88. Zuvor: 88,5

14:00 Uhr, Ungarn - Zinsentscheid: Prognose: 13%. Zuvor: 13%.

16:30 Uhr, USA - CB Verbrauchervertrauen: Prognose: 111.5. Zuvor: 109,7.

22:00 Uhr, USA - Veränderung der Ölvorräte laut API: Prognose: -1 bbl. Zuvor: -0,8 bbl. (25.07.2023/ac/a/m)





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Anbei ein aktueller Wirtschaftskalender von XTB:Im Mittelpunkt der dienstäglichen Session an den europäischen Märkten stünden die Unternehmen, die ihre Ergebnisse für das zweite Quartal 2023 veröffentlichen würden. Interessanterweise würden die heutigen und morgigen Sessions in dieser Hinsicht die wichtigsten sein, da man an diesen Tagen die meisten Berichte von Unternehmen mit der größten kombinierten Marktkapitalisierung erfahren werde. In Europa habe man bereits die Ergebnisse von Unilever (ISIN GB00B10RZP78/ WKN A0JNE2) und Dassault Systemes (ISIN FR0014003TT8/ WKN A3CRC5) erfahren.Es würden u.a. LVMH (ISIN FR0000121014/ WKN 853292) und KERING (ISIN FR0000121485/ WKN 851223) folgen. In den USA werde man die Ergebnisse von Alphabet (ISIN US02079K3059/ WKN A14Y6F), Microsoft (ISIN US5949181045/ WKN 870747), Moody's (ISIN US6153691059/ WKN 915246) und Visa (ISIN US92826C8394/ WKN A0NC7B) erfahren.