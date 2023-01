17:30 Uhr: Schlegel von der SNB



Die wichtigsten Quartalszahlen an der Wall Street



3M Company (MMM.US) - vor Markteröffnung



General Electric (GE.US) (ISIN: US3696043013, WKN: A3CSML, Ticker-Symbol: GCP, NYSE-Symbol: GE) - vor Markteröffnung



Johnson & Johnson (JNJ.US) - vor Markteröffnung



Raytheon Technologies (RTX.US) (ISIN: US75513E1010, WKN: A2PZ0R) - vor Markteröffnung



Travelers (TRV.US) - vor Markteröffnung



Lockheed Martin (LMT.US) (ISIN: US5398301094, WKN: 894648) - vor Markteröffnung



Verizon Communications (VZ.US) - vor Markteröffnung



Microsoft (MSFT.US) - nach Börsenschluss (24.01.2023/ac/a/m)





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die europäischen Index-Futures deuten auf eine höhere Eröffnung der heutigen Sitzung hin, so die Experten von XTB.An den weltweiten Märkten sei heute eine risikofreudige Stimmung zu beobachten, wobei Index-Futures, Industriemetalle und Kryptowährungen höher notieren würden. Edelmetalle würden von der USD-Schwäche profitieren, während der Ölpreis etwas niedriger gehandelt werde.Der Wirtschaftskalender für den heutigen Tag sei vollgepackt mit der Veröffentlichung der PMIs für Januar aus Europa und den Vereinigten Staaten. In Europa liege das Hauptaugenmerk auf den französischen (9:15 Uhr) und deutschen Daten (9:30 Uhr). In beiden Fällen werde eine leichte Verbesserung erwartet. Dennoch werde erwartet, dass die PMIs in Frankreich und Deutschland im Bereich der Kontraktion bleiben würden. In den USA werde um 15:45 Uhr eine leichte Verschlechterung der Daten für das Verarbeitende Gewerbe und eine leichte Verbesserung der Dienstleistungsdaten erwartet. Abgesehen von den PMIs könnten die Reden der EZB-Mitglieder für eine gewisse Volatilität des EUR sorgen, während sich die Ölhändler auf den API-Bericht über die Ölvorräte konzentrieren würden.Zu guter Letzt würden heute eine Reihe namhafter US-Unternehmen berichten, darunter 5 Dow Jones (ISIN: US2605661048, WKN: 969420)-Mitglieder (3M Company (ISIN: US88579Y1010, WKN: 851745, Ticker-Symbol: MMM, NYSE-Symbol: MMM), Johnson & Johnson (ISIN: US4781601046, WKN: 853260, Ticker-Symbol: JNJ, NYSE-Symbol: JNJ), Travelers (ISIN: US89417E1091, WKN: A0MLX4, Ticker-Symbol: PA9, NYSE Ticker-Symbol: TRV), Verizon Communications (ISIN: US92343V1044, WKN: 868402, Ticker-Symbol: BAC, NYSE-Symbol: VZ) und Microsoft (ISIN: US5949181045, WKN: 870747, Ticker-Symbol: MSF, NASDAQ-Symbol: MSFT)).Reden der Zentralbanker10:00 Uhr: Vujcic von EZB10:00 Uhr: Breeden von der BoE10:45 Uhr: EZB-Präsidentin Lagarde