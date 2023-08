Detaillierter Kalender für den Tag, alle Angaben in deutscher Zeit:



13:00 Uhr - Türkei - Entscheidung über die Zinssätze: Erwartete Erhöhung um 2,50% auf 20,00%, derzeit 17,50%

13:30 Uhr - EZB - Veröffentlichung des Protokolls der letzten Sitzung



14:30 Uhr - USA:



- Arbeitslosenunterstützung: Erwartet 240k; zuvor 239k

- Aufträge für langlebige Güter: Erwartet -4,1% gegenüber dem Vormonat; zuvor 4,6% (24.08.2023/ac/a/m)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Anbei ein aktueller Wirtschaftskalender von XTB:Nach den unglaublich guten NVIDIA (ISIN US67066G1040/ WKN 918422)-Ergebnissen von gestern, die sogar die optimistischsten Erwartungen der Analysten übertroffen hätten, verspreche der heutige Tag Optimismus, angetrieben von diesem Bericht und dem bevorstehenden Symposium in Jackson Hole. Die Anleger würden von den Ökonomen Signale erwarten, die auf das Ende des Zinserhöhungszyklus hindeuten würden. Die wichtigsten Indices in Asien hätten in der ersten Tageshälfte zugelegt, die chinesischen Indices sogar um über 2,0%. Die europäischen Kassamärkte würden ebenfalls höher eröffnen, die CFD-Kontrakte auf den DAX würden hier keine Ausnahme bilden und um 0,35% zulegen.