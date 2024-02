Dienstag, 13. Februar:



08:00 Uhr - Vereinigtes Königreich, Arbeitsmarktdaten

08:30 Uhr - Schweiz, VPI-Inflation

11:00 Uhr - Deutschland, ZEW-Index

14:30 Uhr - USA, VPI-Inflation

22:40 Uhr - USA, API-Ölbestandsänderung



Mittwoch, 14. Februar:



09:00 Uhr - Vereinigtes Königreich, VPI-Inflation

10:00 Uhr - Polen, BIP-Bericht

11:00 Uhr - Eurozone, BIP-Bericht

16:30 Uhr - USA, EIA-Daten zu den Ölvorräten



Donnerstag, 15. Februar:



01:50 Uhr - Japan, BIP-Bericht

02:30 Uhr - Australien, Arbeitsmarktdaten

08:00 Uhr - Vereinigtes Königreich, BIP-Bericht

09:00 Uhr - Spanien, VPI-Inflation

14:30 Uhr - USA, Einzelhandelsumsätze, Anträge auf Arbeitslosenunterstützung

15:15 Uhr - USA, Industrieproduktion

16:30 Uhr - USA, Daten zum Erdgasbestand



Freitag, 16. Februar:



08:00 Uhr - Vereinigtes Königreich, Einzelhandelsumsätze

08:45 Uhr - Frankreich, VPI-Inflation

14:30 Uhr - USA, PPI-Inflation

16:00 Uhr - USA, UoM-Daten (12.02.2024/ac/a/m)





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Anbei ein aktueller Wirtschaftskalender von XTB:Der makroökonomische Kalender sehe für heute keine wichtigen Veröffentlichungen vor, die die globalen Märkte beeinflussen könnten. Die Futures würden bei der Eröffnung der Kassensitzung in Europa nicht auf größere Volatilität hindeuten. Die meisten Instrumente würden keine Veränderungen von mehr als 0,10% verzeichnen.Die folgenden Tage könnten jedoch interessanter werden. Am Dienstag werde man den Inflationsbericht aus den USA erfahren, wobei die Erwartungen auf einen weiteren Rückgang von 3,0% im Jahresvergleich hindeuten würden (3,3% im Vormonat). Bei der Kerninflation werde mit einem etwas geringeren Rückgang auf 3,8% gegenüber zuvor 3,9% gerechnet. In den kommenden Tagen werde man auch den Bericht über die Einzelhandelsumsätze, die Industrieproduktion und die PPI-Inflation in den USA erfahren. Diese würden viele wichtige Informationen für die FED im Zusammenhang mit der März-Entscheidung liefern.Unternehmensgewinne:- Goodyear Tire & Rubber (ISIN US3825501014/ WKN 851204) - nach Börsenschluss- ZoomInfo Technologies (ISIN US98980F1049/ WKN A2P5HE) - nach BörsenschlussDetaillierter Makrokalender für den Tag (Alle Zeitangaben in deutscher Zeit):