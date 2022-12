14:30 Uhr | USA, Großhandelsvorräte für November (vorläufig). Erwartung 0,7% / Vorwert 0,5% (im Monatsvergleich)



15:00 Uhr | USA, Wohnungspreisindex für Oktober. Erwartung 0,8% / Vorwert 0,1% (im Monatsvergleich)



16:30 Uhr | USA, Dallas Index für das Verarbeitende Gewerbe für Dezember. Vorwert -14,4



Kein Handel aufgrund von Feiertagen: AUS200, UK100, HKComp, CHNComp, ALUMINIUM, COPPER, NICKEL, ZINC. (27.12.2022/ac/a/m)





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die europäischen Index-Futures deuten auf eine höhere Eröffnung der heutigen Sitzung hin, so die Experten von XTB.Die Märkte seien immer noch in Weihnachtsstimmung und die Handelsspannen am Devisenmarkt seien während der asiatischen Sitzung eng gewesen. Öl lege zu, da China die Reisebeschränkungen lockere. Ab dem 8. Januar werde China COVID-19 nicht mehr zu den Infektionskrankheiten zählen, die eine Quarantäne für Reisende erfordern würden, so das NHC. Händler aus dem Vereinigten Königreich, Kanada und Australien würden ihre Weihnachtspause verlängern.